Brad Pitt in pista nel giro di parata al GP di Silverstone per il suo film sulla F1

Brad Pitt ha ricevuto l’autorizzazione per partecipare alla parata del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna a Siverstone, per il suo prossimo film. In particolare, l’attore americano ha ottenuto il permesso di guidare una delle auto della parata, che si svolgerà prima della gara.

Il tabloid britannico The Sun ha parlato con un membro della produzione del prossimo film di Formula 1 di Brad Pitt con Lewis Hamilton per Apple TV. “Guardare Brad Pitt in testa al Gran Premio di Gran Bretagna sarà un momento incredibile e surreale per i telespettatori e i fan a Silverstone il prossimo luglio, sappiamo già che il film sarà girato durante i weekend di gara di quest’anno, ma partecipare a un vero giro di parata è ancora più speciale”.

A questo punto c’è da dire che la notizia ha preso il “volo”, con i media americani che hanno iniziato a far confusione tra il giro di parata e il giro di ricognizione. Come ben sappiamo, il giro di parata vede i piloti accompagnati da auto d’epoca che salutano la folla intorno al circuito. Il giro di ricognizione, invece, è il primo giro effettuato prima dell’inizio della gara, che si svolge tra i 50 ed i 115 km/h, dietro la safety car. Oltre ad essere un momento importante per i piloti, riscaldare gomme e freni, riduce drasticamente gli incidenti al primo giro di gara.

Quindi, se avete letto qualcosa in giro, troverete che qualcuno parla di giro di parata, altri di giro di ricognizione, o di formazione. Forse anche l’affermazione del Sub secondo cui Pitt “guiderà” è un po’ esagerata. E’ possibile che in pista ci saranno attori e piloti junior come controfigure a bordo di auto di F1 replica. Oppure Pitt parteciperà solo al giro di parata. Un’altra possibilità è che Pitt scenda in pista con le auto e i piloti veri per un giro di formazione, ma che assecondi la troupe cinematografica al di fuori del programma ufficiale della gara. Ma davvero Verstappen e Leclerc non avranno di meglio da fare che star dietro alle richieste di Brad Pitt poco prima dell’inizio di un Gran Premio?

Per quanto riguarda la trama del film, tutto ciò che sappiamo è che Brad Pitt interpreta un pilota di F1 in pensione che torna in pista per aiutare un giovane pilota emergente. Il ruolo di Hamilton sarà probabilmente un cameo prolungato.

In ogni caso, l’arrivo di Brad Pitt è un evento che suscita molta curiosità anche negli appassionati di Formula 1 e del cinema. Dimostra l’interesse sempre crescente degli attori di Hollywood per il mondo della Formula 1 e conferma il trend degli ultimi anni. Se vogliamo dare almeno un merito a Liberty Media, è proprio quello di aver promosso la Formula 1 tramite operazioni di marketing, che hanno conquistato nuovi appassionati in tutto il mondo.

