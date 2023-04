Ecco cosa potrebbe accadere se Liberty Media acquisisse anche l’IndyCar

Negli ultimi tempi si è parlato molto di una possibile acquisizione di IndyCar da parte di Liberty Media, l’azienda proprietaria di Formula 1. Questa mossa strategica potrebbe permettere a Liberty Media di espandere la propria presenza negli Stati Uniti e creare una piattaforma di motorsport più unificata.

L’acquisizione di IndyCar potrebbe essere un’opportunità per Liberty Media di consolidare la propria posizione nel mercato americano delle corse automobilistiche, che attualmente è dominato da NASCAR. Inoltre, l’acquisizione potrebbe portare a una maggiore collaborazione tra F1 ed Indy, magari creando un’opportunità per i piloti di passare da una formula all’altra.

Tuttavia, l’acquisizione potrebbe incontrare alcune difficoltà, come la necessità di ottenere l’approvazione delle autorità regolatorie e il rischio di alienare i fan di IndyCar e Formula 1, refrattari a cambiamenti nelle proprie corse preferite.

È interessante notare che la Formula 1 ha individuato gli Stati Uniti come un’area chiave per l’espansione sin dal takeover di Liberty nel 2017 e che in questa stagione, come da calendario di F1 2023, saranno organizzati ben tre Gran Premi negli Stati Uniti: a Miami, in Texas e a Las Vegas. Non solo, perchè iniziative di marketing come la serie documentaristica Drive to Survive di Netflix hanno contribuito a far esplodere la popolarità di Formula 1 in America, con un record di 440.000 fan che hanno partecipato al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin l’anno scorso.

Con McLaren, la seconda squadra più vincente nella storia di Formula 1, già presente in IndyCar, il commentatore e analista di Formula 1 Peter Windsor, il cui tentativo di lanciare il team USF1 nel 2010 non è mai stato realizzato, ha ipotizzato che il prossimo passo di Liberty per conquistare l’America potrebbe essere quindi l’acquisizione completa della serie IndyCar.

Tuttavia, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di rumors e che non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo all’acquisizione.

