Formula 1 Drive to Survive 5: altri dieci nuovi episodi sono in arrivo il 24 Febbraio su Netflix. Il calendario 2023 di F1 prenderà il via il weekend del 5 marzo e si concluderà il weekend del 26 novembre: 9 mesi, 23 Gran Premi in giro per il mondo. Il tutto preceduto dai classici test pre-season, in programma dal 23 al 25 febbraio in Barhain, dove è in programma anche la prima gara ufficiale.

Formula 1 Drive to Survive 5: il teaser trailer

La quinta stagione porterà ancora una volta i fan dietro le quinte con un accesso senza precedenti, per scoprire in prima persona come i piloti e i team si preparano a lottare per la vittoria in una delle stagioni più intense di sempre di questo sport.

La serie accende i riflettori su venti piloti, alcuni affermati, altri agli esordi, con interviste e filmati inediti con i più grandi nomi dello sport. Preparati ad assistere alla competizione spietata tra scuderie, a conquiste inaspettate del podio e all’intensa battaglia per il titolo tra Mercedes e Red Bull mentre la pressione raggiunge il massimo storico, in pista e fuori.

I produttori esecutivi di Formula 1: Drive to Survive sono il premio Oscar James Gay-Rees e Paul Martin per Box to Box Films.

Formula 1 Drive to Survive 5: le immagini in anteprima

Credit image by Press Office – photo Courtesy of Netflix © 2023

