Le appendici aerodinamiche rovinano l’estetica delle MotoGP sempre più brutte e lontane dalle moto di serie.

Il mondo delle corse motociclistiche ha subito un’evoluzione sorprendente nel corso degli anni, passando da competizioni emozionanti e tecniche a spettacoli sempre più orientati al lato commerciale. Uno dei cambiamenti più evidenti e controversi è rappresentato dalla crescente presenza di appendici aerodinamiche sulle moto del Campionato del Mondo MotoGP.

Se in passato le moto da corsa erano eleganti e slanciate, simili alle moto supersportive di serie, oggi molte di esse sembrano essere state trasformate in vere e proprie creature alienate, con alette, appendici e protuberanze che alterano radicalmente la loro estetica originaria. Questo fenomeno è stato alimentato dalla costante ricerca di performance e velocità, spingendo gli ingegneri a sperimentare con soluzioni aerodinamiche estreme.

Il problema principale di questa trasformazione va oltre l’aspetto estetico. Di sicuro le molte appendici aerodinamiche rendono le moto più stabili e consentono agli ingegneri di spingersi oltre con la potenza dei motori. Di contro le crescenti preoccupazioni riguardo a incidenti derivanti da collisioni o problemi aerodinamici hanno sollevato domande importanti sulla direzione che sta prendendo il mondo delle corse motociclistiche. Non a caso FIM e Dorna Sport hanno calmierato, in qualche modo, opinabile, la deriva verso l’uso spasmodico dell’aerodinamica estrema.

MotoGP troppo lontane dai modelli di serie

Un altro aspetto critico da considerare è la crescente lontananza delle MotoGP rispetto alle moto di serie. In passato, le competizioni motociclistiche rappresentavano il banco di prova per le tecnologie che avrebbero trovato applicazione nelle moto disponibili per il pubblico. Oggi, con le moto da corsa che sembrano provenire da un futuro distopico, la connessione con le moto di serie è sempre più sottile.

Questa trasformazione radicale potrebbe essere una delle ragioni per cui gli appassionati più giovani sembrano disinteressati alle corse motociclistiche. Le nuove generazioni potrebbero non riconoscersi più nelle moto da corsa e potrebbero perdere interesse nel mondo delle competizioni motociclistiche, che ora sembra sempre più vicino allo show business della Formula 1.

La MotoGP, una volta un luogo in cui l’arte della guida e l’innovazione tecnologica si fondevano in un contesto emozionante, è sempre e solo orientata verso il puro spettacolo. La rivalità tecnologica si è trasformata in una corsa all’eccesso, dove la forma ha preso il sopravvento sulla funzione.

Infine, è cruciale per gli organizzatori del mondiale MotoGP trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, spettacolarità e sicurezza. Preservare l’estetica delle moto, mantenere una connessione con le moto di serie e garantire la sicurezza degli atleti dovrebbero essere le priorità per garantire la longevità e l’appello delle corse motociclistiche per le generazioni future.

Copyright Image: Sinergon LTD