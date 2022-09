Louis Vuitton Tambour Twenty: nell’arco di due soli decenni, Louis Vuitton ha conquistato un posto di grande rilievo nel mondo dell’orologeria di alta classe. Durante tale periodo, l’intramontabile e iconica firma stilistica del Tambour è stata legata a tutti i tipi di orologi, da quelli più classici a quelli dotati dei movimenti più complessi.

In base ai desideri di chi lo indossa, è stato maschile, femminile, GMT, ideale per le immersioni, ed è stato anche dotato di un tourbillon volante e di una ripetizione minuti, a dimostrazione del massimo livello di eccellenza cui ambiscono gli artigiani della Maison. Per esaltare il segnatempo che ha reso possibile tutto ciò, l’iconico Tambour, La Fabrique du Temps Louis Vuitton ha ideato un esclusivo modello per celebrare l’anniversario: il Tambour Twenty. L’edizione limitata in 200 pezzi rende omaggio al Tambour originale nel riprendere i codici emblematici che lo hanno reso un’icona nell’universo dell’Alta Orologeria.

Louis Vuitton Tambour Twenty: caratteristiche

Il Tambour Twenty sfoggia la stessa cassa originale e immediatamente riconoscibile, la cui forma unica s’ispira proprio al bariletto dell’orologio, noto in inglese come “tamburo”. Il segnatempo risalta per il profilo più grande alla base rispetto alla parte superiore che gli dona una sensazione di robustezza e affidabilità.

Nel modello iconico con un diametro da 41,5 mm si ritrovano dodici lettere che formano il nome “Louis Vuitton” e indicano la posizione delle ore, proprio come nella versione 2002. Questa edizione da collezione presenta anche la raffinata base del quadrante marrone con finitura spazzolata, lungo la quale s’insinua la lunga lancetta gialla del cronografo, un richiamo al filo da sempre impiegato nella cucitura della pelle.

Il Tambour Twenty, che è impermeabile fino a 100 m, mostra il tempo con un movimento ad alta frequenza di manifattura LV277, basato sull’iconico Zenith El Primero, il primo cronografo automatico della storia. Il calibro vanta un rotore in oro da 22 carati e 50 ore di riserva di carica con una precisione al decimo di secondo.

Un vero e proprio pezzo da collezione realizzato in soli 200 esemplari, come specificato nel fondello inciso, il Tambour Twenty è disponibile anche con un elemento iconico Louis Vuitton: un baule in miniatura in tela Monogram. Un tributo al valore fondante della Maison, l’arte del viaggio, che consente di proteggere gli oggetti più preziosi in bauli senza tempo.

