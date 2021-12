Matrix Resurrections Hamilton PSR MTX in edizione limitata

Il design retro-futuristico ispirato all’universo di The Matrix.

Matrix Resurrections Hamilton PSR MTX: nel 1999, Matrix ha posto gli spettatori davanti alla necessità di uscire dagli schemi e di porsi un quesito: scegliere un futuro finto ma sicuro oppure entrare in una realtà pericolosa e lottare per la propria libertà. La saga continua con “Matrix Resurrections,” diretto da Lana Wachowski, con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di nuovo presenti per reinterpretare i loro iconici personaggi, Neo e Trinity.

Proprio come la saga rivoluzionaria ha riscritto i codici della science fiction nell’universo cinematografico, l’Hamilton Pulsar originale, ricreato nel 2020 con il nome di PSR, è il simbolo di quel futurismo spaziale che ci ha condotti all’era digito-centrica del XXI secolo.

Omaggio all’innovazione in ambito cinematografico e orologiero, il look di ispirazione tecnologica dell’universo di “Matrix” rinasce nel design retro-futuristico di un’altra icona dell’era digitale.

Matrix Resurrections Hamilton PSR MTX: caratteristiche

Unitevi a Neo, Trinity, Morpheus e gli altri protagonisti del film con il design unico del nuovo Hamilton PSR MTX. Limitato a 1999 esemplari in omaggio al debutto del film originale, questo orologio elegante total black celebra il ritorno di un film di culto come Matrix con numeri in LCD verdi e l’iconico motivo a pioggia digitale iscritto sul fondello e sullo speciale cofanetto dell’orologio.

Protagonista del cinema per quasi un secolo, con numerose apparizioni in oltre 500 film, Hamilton è il marchio orologiero amato dai registi, a cominciare dalla primissima comparsa nel cult del 1932 “Shanghai Express”. Negli ultimi anni, i nostri innovativi design hanno contribuito alla creazione di un vero e proprio immaginario legato ai capolavori della science-fiction, tra cui “Tenet”, “Interstellar” e molti altri.

Frutto di un connubio unico di ispirazione cult e stile retro-tecnologico, Hamilton PSR MTX porta la tradizione cinematografica della rivoluzione eroica direttamente al polso.

Un’icona reinterpretata in chiave futuristica. Hamilton presenta il nuovo PSR MTX in edizione limitata: un design retro-futuristico, ispirato all’universo di The Matrix, nonché un omaggio al mondo digitale della saga.

