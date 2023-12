Wyler Vetta Jumbostar 40 mm: nuovi colori per la collezione di cronografi

Wyler Vetta continua a ridefinire il concetto di eleganza al polso con la sua ultima creazione, il Jumbostar 40 mm. Questo orologio neo-vintage è un omaggio al classico cronografo del 1968, che unisce tradizione e modernità ad un design impeccabile. La nuova collezione del Jumbostar 40 mm si distingue per l’introduzione di quadranti in tonalità contemporanee, che riflettono le tendenze attuali nell’orologeria.

Il talento di Fulvio Locci si manifesta attraverso la scelta dei colori e l’attenzione meticolosa ai dettagli. Questa serie di cronografi sottolinea un’estetica sportiva, resa ancora più versatile dalla possibilità di alternare il bracciale in acciaio con maglie a grana di riso con un elegante cinturino in pelle aggiuntivo.

La fedeltà al design originale si combina con caratteristiche tecniche aggiornate e nuovi dettagli estetici, come gli indici rivestiti di materiale luminescente, riprogettati per una lettura ottimale.

Il Jumbostar 40 mm presenta una cassa in acciaio bilux da 40 mm di diametro, che avvolge un quadrante con indici in acciaio e SuperLuminova. I contatori di minuti e secondi sono posizionati strategicamente, con il logo Jumbostar a ore 6 e quello di Wyler Vetta a ore 12. La corona a vite e i pulsanti start/stop in acciaio aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza.

Il vetro zaffiro antiriflesso bombato e il fondello a vite contribuiscono al fascino retrò dell’orologio. La minuteria in rosso, leggermente ribassata rispetto al piano del quadrante, è un dettaglio classico che non passa inosservato.

Disponibile in tre varianti, ciascuna con un secondo cinturino di pelle in colori coordinati, il Jumbostar 40 monta il calibro cronografico automatico Landeron 72, con una resistenza all’acqua fino a 100 metri.

