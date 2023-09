Il varo del primo esemplare del Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m è programmato a breve per dare modo al suo armatore di utilizzarlo in questo scorcio d’estate al seguito del suo yacht di 60 metri, e poi trasferirlo nel Principato di Monaco per essere esposto al Monaco Yacht Show, dal 27 al 30 settembre, nell’area Tenders and Toys.

Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m: caratteristiche

La sua lunghezza fuori tutto è di 8,40 metri per un baglio massimo di 2,70 metri e 2,9 tonnellate di dislocamento. Il layout di bordo prevede una timoneria molto avanzata per dare spazio sia al quadrato con i due divanetti che corrono lungo le murate, sia al pozzetto poppiero, anche questo allestito con due divanetti fronteggianti per accogliere un massimo di 12 ospiti oltre ai due membri dell’equipaggio.

Caratteristica esclusiva di questo nuovo LimoTender di Wooden Boats è una soluzione già proposta con successo su altri modelli del cantiere: la tuga si abbassa fino all’altezza della falchetta con un comando elettromeccanico, così l’ingombro in altezza diventa di soli 1,50 metri per quando deve essere rimessato nel garage. Invece la tuga alzata in posizione di navigazione garantisce un’altezza interna di 1,80 m.

La motorizzazione è affidata a un entrobordo Mercury turbodiesel da 270 hp con piede poppiero che permette al LimoTender BLU 8.3m di raggiungere a pieno carico una velocità di punta di 35 nodi e una di crociera di 30 nodi con un’autonomia di 100 miglia nautiche grazie al serbatoio carburante di 150 litri.

