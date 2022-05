Mido Multifort Skeleton Vertigo: equilibrio perfetto tra stile e tecnologia

Per chi la cerca, l'adrenalina si trova ovunque. Con il suo look sportivo e tecnico, il nuovo Multifort Skeleton Vertigo offre al tuo polso robustezza ed audacia.

Con la sua estetica decisa e il meccanismo a vista, il nuovo Mido Multifort Skeleton Vertigo ha un’allure decisamente audace. In una vera e propria conquista stilistica e tecnologica, questo modello mette in mostra il cuore del suo movimento automatico rivelando una platina finemente scheletrata.

Mido trae ispirazione per la collezione Multifort dall’architettura del famoso Harbour Bridge di Sydney. Il Multifort e l’Harbour Bridge sono in realtà contemporanei, poiché entrambi sono stati creati negli anni ’30. Offrendo la perfetta combinazione di stile e sostanza, funzione ed estetica, Mido celebra questo monumento ultra resistente e duraturo con le sue caratteristiche di design immediatamente riconoscibili.

Le caratteristiche Côtes de Genève sul quadrante del Multifort ricordano i cavi di sospensione del ponte. Ma la robustezza e l’eccezionale longevità di questa collezione, in produzione da oltre 85 anni, definiscono anche il Multifort come una creazione che ha superato la prova del tempo.

Mido Multifort Skeleton Vertigo: caratteristiche

E se fosse il momento di sfidare le apparenze? La platina del movimento scheletrato del Multifort Skeleton Vertigo rivela il suo meccanismo ad altissime prestazioni. Osservando questo orologio nei suoi più piccoli dettagli, ammiriamo le sue Côtes de Genève rivestite da un’intensa tonalità antracite punteggiate da indici sfaccettati ornati da Super-LumiNova bianco e da una minuteria centrale in rilievo. Le lancette delle ore e dei minuti ornate da Super-LumiNova bianco e la lancetta piatta dei secondi taglio diamante volteggiano sul quadrante, che è al tempo stesso ipnotico e di facile lettura.

Per resistere alla vita in città, arena di possibilità infinite, il Multifort Skeleton Vertigo è dotato di una cassa di 42 mm di diametro con fondello e corona a vite, e un bracciale con fibbia deployante, entrambi in acciaio satinato. Il vetro zaffiro presenta un trattamento antiriflesso su entrambi i lati e contribuisce ad accentuare le linee dinamiche della cassa, che è impermeabile fino a una pressione di 100 m.

Riprendendo la decorazione del quadrante e aprendosi sulla platina scheletrata del movimento, il fondello trasparente rivela il movimento automatico finemente decorato e la sua massa oscillante ornata dalle Côtes de Genève e dal logo Mido. Il Calibro 80 sfida il tempo con una riserva di carica fino a 80 ore. Per offrire una precisione infallibile, Mido lo ha dotato di una spirale Nivachron, un materiale che riduce sensibilmente l’effetto dei campi magnetici sul ritmo dell’orologio, offrendo al contempo un’eccellente resistenza agli urti e al passare del tempo.

Mido presenta anche altri tre modelli Multifort Skeleton Vertigo: in acciaio o con trattamento PVD color oro rosa, con cinturino in pelle marrone semi-opaco, e una versione con rivestimento PVD nero, tocchi di arancione Mido e cinturino in tessuto.

