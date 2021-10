Sempre più robusto, preciso e affidabile, l'Ocean Star 600 Chronometer è progettato per accompagnarci ovunque scegliamo di spingerci oltre i nostri limiti.

Mido Ocean Star 600 Chronometer è il segnatempo dove l’adrenalina scorre a tempo di frazioni di secondo. Il suo quadrante laccato, caratterizzato da una sfumatura che va dal blu al nero, ricorda i colori delle acque più profonde. Dotato di una valvola per l’elio, questo orologio subacqueo, l’unico orologio di Mido progettato per resistere a una pressione di 60 bar, incarna una grande esperienza tecnologica.

Mido Ocean Star 600 Chronometer: caratteristiche

La lunetta in ceramica blu presenta numeri con Super-LumiNova Grade X, che offre una luminescenza ultrapotente e duratura per garantire una perfetta leggibilità nelle profondità dell’oceano. Il precisissimo Ocean Star 600 Chronometer è animato dal Calibro 80 Si. Dotato di una spirale in silicio, offre agli appassionati di sport estremi una precisione e una resistenza agli urti eccezionali, nonché una riserva di carica fino a 80 ore.

Il nuovo Mido Ocean Star 600 Chronometer è all’altezza di qualsiasi sfida. Sul quadrante blu profondo con una sfumatura dal blu al nero, il Super-LumiNova Grade X bianco adorna ogni parte del display per una perfetta leggibilità al buio: gli indici nichelati, il grande triangolo a ore 12, tutte e tre le lancette e tutte le indicazioni sulla lunetta girevole unidirezionale con il suo anello in ceramica blu. Per evitare regolazioni involontarie, un sistema di rotazione sicuro la tiene bloccata in posizione, la lunetta deve essere premuta per consentire la rotazione. Infine, un’apertura visualizza la data a ore 3.

La robusta cassa in acciaio inossidabile dell’Ocean Star 600 Chronometer alterna superfici lucide e satinate per creare un accattivante gioco di luci. Una valvola per l’elio a ore 9 offre maggiore sicurezza durante la decompressione al ritorno da grandi profondità. Il bracciale, anch’esso in acciaio lucido e satinato, ha una chiusura completa di estensione da sub.

Mido Ocean Star 600 Chronometer: calibro

L’Ocean Star 600 Chronometer è un orologio subacqueo superlativo che racchiude il meglio del cronometraggio. Il Calibro 80 Si, certificato dal COSC, abbina un’autonomia eccezionale, fino a 80 ore di riserva di carica, a una precisione straordinaria e alla resistenza agli urti grazie alla spirale in silicio.

Dotato di una valvola per l’elio, questo orologio subacqueo resiste a una pressione di 60 bar. A simboleggiare la competenza di Mido in materia di impermeabilità, una stella marina incisa adorna il fondello della cassa.

