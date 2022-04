Zero Oxygen: il nuovo Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290 raggiunge nuove vette.

Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290: la Manifattura rimuove l’ossigeno dal suo ultimo segnatempo da alpinismo, che verrà indossato dal nuovo Mark Maker della Maison Nimsdai Purja durante la sua prossima spedizione sulla vetta dell’Everest. Da sempre dedita alla realizzazione di segnatempo professionali per gli esploratori contemporanei, Montblanc introduce nell’ultimo modello 1858 Geosphere un nuovissimo movimento cronografico totalmente privo di ossigeno.

Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290: Zero Oxygen

Il segnatempo Zero Oxygen, disponibile in edizione limitata a 290 pezzi, offre numerosi vantaggi agli esploratori che hanno bisogno di strumenti affidabili anche nelle condizioni più estreme. La totale mancanza di ossigeno all’interno del movimento non solo evita l’appannamento, possibile a causa dei drastici sbalzi di temperatura in quota, ma previene anche l’ossidazione. Senza ossigeno, tutti i componenti hanno una maggiore durata, il che garantisce anche la massima precisione nel tempo.

Ogni segnatempo viene accompagnato con un certificato che attesta che l’orologio è stato montato correttamente senza ossigeno. In aggiunta al certificato, ogni segnatempo viene sottoposto al rigoroso test delle 500 ore della Maison. Ma Montblanc ha voluto spingersi ancora oltre, portando il nuovo 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290 in una vera spedizione alpinistica sulla montagna più alta del mondo: l’Everest.

Ma chi poteva affrontare una tale sfida? Nimsdai Purja, un eccellente alpinista premiato con il titolo di MBE (membro dell’Ordine dell’Impero Britannico) dalla regina del Regno Unito per i risultati eccezionali raggiunti nell’alpinismo estremo in alta quota.

Nato in Nepal, Nimsdai ha iniziato la sua carriera nell’esercito, dove ha trascorso sei anni nei Ghurka, le unità dell’esercito britannico e indiano reclutate in Nepal, e in seguito altri 10 anni nello Special Boat Service (SBS) del Regno Unito, una delle unità d’élite dell’esercito britannico. Ha iniziato a interessarsi all’alpinismo nel tempo libero, dopo un’escursione al campo base dell’Everest. Questa esperienza ha acceso in lui una passione che in seguito gli è stata utile nel suo lavoro, quando prendeva parte alle missioni con l’unità di montagna dell’SBS.

Nel 2019 ha lasciato l’esercito per concentrarsi sull’alpinismo a quote estreme. Da allora ha segnato numerosi record alpinistici, tra cui molte delle scalate più veloci sul maggior numero di vette in una sola stagione. Ha scalato le 14 vette più alte del mondo, tutte oltre gli 8.000 metri, in soli sette mesi, battendo il precedente record di otto anni.

Nel maggio 2022 Nimsdai intraprenderà una nuova spedizione verso la cima del Monte Everest senza ossigeno supplementare indossando il Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290 al polso. Insieme a Nimsdai l’orologio vivrà un’esperienza indimenticabile sul Monte Everest, per ricordare a chiunque lo indossi che nulla è impossibile.

Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE290: caratteristiche

Oltre a rimuovere l’ossigeno dall’interno della cassa, i maestri orologiai di Montblanc hanno apportato numerosi miglioramenti in vista di questa impegnativa impresa. Per prima cosa hanno scelto specifici lubrificanti per il movimento che garantiscano un’ottima performance a temperature fino a -50 °C. La precisione del movimento di un orologio dipende dalla lubrificazione dei suoi componenti, e Nimsdai avrà bisogno della massima accuratezza durante la sua scalata.

Un’altra novità per il segnatempo 1858 Geosphere è l’aggiunta della funzione cronografica, utile per registrare la durata delle varie operazioni sulla montagna. Questa nuova complicazione è azionata dal nuovissimo movimento cronografico automatico Montblanc MB 29.27, dotato di lancetta centrale dei secondi, un subquadrante del cronografo da 30 minuti a ore tre e un cronografo da un’ora nel subquadrante a ore nove.

Il pulsante di avvio/arresto si trova a ore due, mentre quello per azzerare a ore quattro. Il cronografo va ad unirsi all’esclusiva funzione per l’ora universale del Montblanc 1858 Geosphere con i globi degli emisferi Nord e Sud rotanti, alla quale si aggiungono una scala di 24 ore, l’indicazione della fascia diurna/notturna e l’indicazione della data tramite disco.

L’orologio è stato dotato di una cassa in titanio lucido da 44 mm, molto leggera per non aumentare ulteriormente il peso dell’attrezzatura di Nimsdai. Per aiutarlo a mantenere l’orientamento sulla montagna, è presente anche una lunetta zigrinata bidirezionale in ceramica satinata con l’indicazione dei punti cardinali. Infine, un nuovo sorprendente quadrante blu glaciale offre la sensazione di osservare le profondità di un vero ghiacciaio. I maestri orologiai che hanno realizzato il quadrante hanno impiegato un’antica tecnica quasi dimenticata, chiamata gratté boisé, per ottenere questo spettacolare effetto glaciale.

Il segnatempo è disponibile in un’edizione limitata di 290 pezzi, un riferimento ai 29.031 piedi che Nimsdai dovrà scalare per raggiungere la vetta, impresa che aggiungerà molte ore supplementari di test sul campo a questo orologio da esploratore per eccellenza.

