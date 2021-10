A9, A3, A7 sono i nomi dei modelli di questa edizione speciale del segnatempo Nomos Autobahn, che si riferiscono alle autostrade preferite dal designer Werner Aisslinger.

Estremamente dinamico, dai colori esclusivi: Nomos Glashütte Autobahn Director’s Cut si presenta in tre nuove versioni e celebra in stile contemporaneo i 175 anni di tradizione di alta orologeria di Glashütte. Questo orologio, disegnato dal famoso designer Werner Aisslinger, è il modello più recente realizzato dalla manifattura, e i tre nuovi colori A3 (bianco-arancio-rosso), A7 (blu-giallo) e A9 (nero-grigio) aggiungono un tocco accattivante rispetto ai modelli già noti, richiamando alla mente le carrozzerie delle auto che sfrecciavano sulle strade negli anni ‘60 e ‘70.

Nomos Glashütte Autobahn Director’s Cut: movimento

Questi nuovi orologi Nomos, però, sono ancora più belli di quelle auto d’epoca, e il loro motore è più efficiente e di sicuro più pulito: il calibro neomatik DUW 6101 grazie a un meccanismo di carica altamente efficiente, si carica da solo attraverso il movimento. Nonostante la presenza del datario, il calibro rimane estremamente sottile, misurando solo 3,6 millimetri.

La costruzione piatta di questo movimento di manifattura consente all’orologio di fare un «giro di pista» in più sul quadrante, anzi due: il quadrante presenta infatti due curve dinamiche, da un lato il rehaut lungo il bordo del quadrante principale, e dall’altro il piccolo quadrante dei secondi. Con le sue curve sinuose, l’orologio ottiene un effetto di profondità ricco di fascino e finora mai visto. Una grande finestra ricavata nel rehaut sotto le sei mostra il datario brevettato.

Tutti e tre i modelli di questa edizione speciale sono estremamente facili da leggere di notte grazie all’ampio anello luminescente. Per questa limited edition, gli orologi sono stati regolati su standard cronometrici a Glashütte. Così come l’orologio, anche l’esclusivo bracciale in metallo semirigido con i grandi fori e la chiusura deployant Nomos– limitato a sua volta a 175 esemplari – è stato realizzato dal famoso designer ed è disponibile solo per questa edizione.

Nomos Glashütte Autobahn Director’s Cut A3

La versione bianca del Director’s Cut presenta un anello luminescente rosso-arancio. Anche il bracciale, così come l’orologio, è una creazione esclusiva del celebre designer: semirigido, in acciaio inossidabile e ispirato ai bracciali da racing del passato. Werner Aisslinger ha deciso di chiamare questa edizione speciale Nomos come l’«autostrada delle vacanze», appunto la A3. Il designer ha un rapporto di amore-odio con questa autostrada perennemente congestionata che dall’Olanda va fino in Austria.

Nomos Glashütte Autobahn Director’s Cut A9

Anche all’epoca in cui il Muro di Berlino esisteva ancora, per Werner Aisslinger l’autostrada A9 era il collegamento più rapido tra il nord-est e il sud-est della Germania. Il nero e il grigio rappresentano i viaggi di notte lungo l’autostrada da cui il modello prende il nome: una tratta che il designer percorre ancora spesso, da Berlino verso l’Italia. Sullo sfondo nero, la profonda curvatura del quadrante acquista un fascino particolare.

Nomos Glashütte Autobahn Director’s Cut A7

La A7, la più lunga autostrada tedesca, collega nord e sud. A questa autostrada Il designer Werner Aisslinger è particolarmente legato, in quanto è quella che lo porta nell’Allgäu, la sua terra d’origine e che ogni volta gli regala quella «sensazione di ritorno a casa». A7 è il nome che Aisslinger ha scelto di dare alla versione blu scuro con anello luminescente giallo: un orologio dai tratti maschili e dal carattere deciso che incarna appieno il DNA Glashütte.

