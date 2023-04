Puma Track Meet: l’estetica retrò dell’atletica leggera

La nuova collezione Puma Track Meet mette in mostra l’heritage sport del brand reinterpretato in chiave lifestyle. Puma richiama le sue radici performance per creare una collezione di sneakers e abbigliamento che incarna l’estetica retrò dell’atletica leggera. Questa nuova espressione di sports style della lunga storia del brand prende vita per celebrare il 75° anniversario di Puma.

La linea Track Meet è caratterizzata da capi e grafiche ispirati all’archivio, dettagli raffinati e branding retrò, il tutto veicolato da forme, silhouette e qualità contemporanee.

Al centro della collezione c’è un dream team di calzature, tra cui RX 737, RS-X Efekt, Clyde e Prevail. I quattro modelli sono tutti caratterizzati da una base color crema, punteggiati da accenti di blu, rosso e giallo e arricchiti da dettagli come le fodere in spugna, il suede invecchiato, gli occhielli in metallo che evocano le track spike vintage e un numero impresso sulla linguetta che ricorda l’anno di fondazione di Puma, il 1948.

I pattern e le color palette del passato definiscono l’abbigliamento pronto per la staffetta, che consiste in set coordinati come tracksuit e capi essenziali per l’atletica. Speciali grafiche Puma Track Club sono utilizzate su alcuni capi selezionati, tra cui T-shirt e hoodie.

Puma Track Meet: le immagini della collezione

