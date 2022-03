Omega ha collaborato con Swatch per produrre una divertente riproduzione del suo iconico cronografo Speedmaster.

Omega X Swatch Bioceramic MoonSwatch è il progetto, il primo realizzato in partnership tra i due brand, che si ispira alle tendenze del mondo della moda che punta alle collaborazioni tra marchi di lusso e marchi pop, al fine di creare prodotti innovativi che uniscano il meglio di entrambi i mondi.

Per il loro design i brand hanno tratto ispirazione dallo spazio, dando vita a una collezione composta da undici modelli Swatch che portano il nome di corpi celesti, dalla stella gigante al centro del sistema solare al pianeta nano alla sua periferia. Tutti gli Swatch sono realizzati in Bioceramic, un mix unico composto da due terzi di ceramica e da un terzo di materiale derivante dall’olio di ricino.

Nonostante colori quali il rosa e il celeste indichino abbastanza chiaramente di non trovarsi davanti a degli orologi Speedmaster standard, i fan affezionati al Moonwatch dovranno impegnarsi per trovare le differenze nell’aspetto generale. Le caratteristiche chiave del Moonwatch ci sono proprio tutte.

Omega X Swatch Bioceramic MoonSwatch: caratteristiche

La cassa asimmetrica, la famosa scala tachimetrica con l’iconico “Dot Over 90” (DON) e i caratteristici sotto contatori dello Speedmaster, il tutto riunito in un connubio perfetto. La nuova collezione, in colori originali, punta tutta a conferire al modello professionale di Omega un pizzico di allegria.

Ogni MoonSwatch è caratterizzato dal proprio motivo d’intenti, con incisioni fonte d’ispirazione e dai loghi congiunti Omega X Swatch sul

quadrante e sulla corona. Il coperchio della batteria di ciascun orologio è caratterizzato dalla rappresentazione del rispettivo pianeta. Un cinturino in Velcro, pronto per viaggiare nello spazio, aggiunge un tocco finale di classe spaziale.

