Orologi adidas Originals Retro Pop Two: la collezione dal sapore vintage

L’ispirazione Seventies, espressa principalmente della cassa di forma rettangolare, definisce la cifra della collezione di orologi adidas Originals Retro Pop Two. Un sapore vintage, molto sportivo che gioca con i classici colori adidas, dal bianco all’azzurro, fino agli audaci abbinamenti col nero.

Orologi adidas Originals Retro Pop Two: la nuova collezione

Il logo adidas diventa elemento iconico che firma la cassa di resina di 31 mm di larghezza e il quadrante circolare dal sapore “pop”. Le lancette di ore e minuti scorrono lungo la circonferenza di un elemento centrale, mentre la lancetta dei secondi, caratterizzata da un’estremità geometrica, descrive il proprio moto partendo dal centro del quadrante.

La circonferenza del quadrante è definita dalla minuteria di colori a contrasto che ne rimarcano il contorno. Il cinturino in tessuto, decisamente sportivo, si presta a vestire il polso alla perfezione grazie al sistema di chiusura con velcro.

La collezione si esprime attraverso differenti colori e abbinamenti. Il modello in azzurro, tipicamente adidas Originals, propone lancette e minuteria in bianco; il modello “total white” gioca con alcuni dettagli in nero. Decisamente pop, la versione con cassa di resina gialla, quadrante nero e cinturino nero.

La linea si completa, infine, con la cassa di colore nero con quadrane in nuance sul quale si stagliano le lancette nei toni dell’azzurro. Gli orologi della collezione adidas Originale Retro Pop Two montano movimenti al quarzo tre sfere.

