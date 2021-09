Orologi Hugo Boss autunno inverno 2021: la collezione #Streetdiver

La nuova collezione di orologi dall’alto coefficiente di casualness.

Orologi Hugo Boss autunno inverno 2021: design audace, attitudine endless per la collezione Hugo #Streetdiver. Quando il look sportivo incontra un animo contemporaneo il risultato si racchiude in una collezione di orologi dall’alto coefficiente di casualness, la Hugo di Hugo Boss Watches.

Nella stagione autunno inverno 2021 il suo riconoscibile dna si piega alle fascinazioni più informali, diretta emanazione di una necessità di stile pratico ma pur sempre iconico e riconoscibile. Il tutto si traduce nella proposta #Streetdiver che si fa interprete di una felice sintesi nel più autentico universo del marchio, con i suoi orologi di design, dalla cassa di 44 mm impreziosita da un anello riflettente, con gli indici ben definiti e il bracciale a tre maglie in acciaio inossidabile.

Orologi Hugo Boss autunno inverno 2021: caratteristiche

È l’orologio ispirato ai subacquei e al loro universo sottomarino il cuore dell’ispirazione di #Streetdiver di Hugo, una collezione che rilegge con un twist streetstyle un accessorio irrinunciabile, reso ancora più unico da design contemporaneo e da dettagli iconici.

Tre lancette su una cassa in acciaio inossidabile smaccatamente maschile, protetta da una corona in evidenza e da lunetta biesposta; l’anello esterno spazzolato circolare ha in evidenza i minuti e spicca sul quadrante opaco mentre gli indici in metallo risaltano sull’anello riflettente.

Da scegliere in una vasta gamma di combinazioni cromatiche, l’orologio è disponibile sia con bracciale a maglie che con cinturino in pelle con il logo goffrato che in silicone testurizzato. Impermeabile fino a 50 mt, naturalmente, #Streetdiver è l’orologio perfetto per tutti gli esploratori moderni, dentro e fuori dall’acqua.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.