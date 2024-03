Il Breitling Aerospace B70 Orbiter segna un capitolo importante nella storia della Maison, celebrando il 25° anniversario del primo volo senza scali intorno al mondo con un pallone aerostatico. Ogni orologio di questa serie limitata racchiude un frammento dell’Orbiter 3.

Nell’anno in cui Breitling celebra il suo 140° anniversario, il brand rende omaggio anche alle sue straordinarie innovazioni con il lancio dell’Aerospace B70 Orbiter. Questo orologio non è solo un segnatempo, ma un tributo vivente all’avventura che ha segnato il primo volo con pallone aerostatico intorno al mondo senza scali.

L’Aerospace B70 Orbiter celebra il 25° anniversario del Breitling Orbiter 3, l’impresa che ha visto gli aerostieri Bertrand Piccard e Brian Jones circumnavigare il globo. La loro missione ha infranto record e superato le aspettative, diventando un simbolo dell’audacia umana. Ogni orologio della serie contiene un frammento del pallone aerostatico originale, visibile attraverso il fondello trasparente. Intorno al suo perimetro, il fondello presenta il logo della missione Breitling Orbiter 3 e reca la scritta «First non-stop flight around the world 25th anniversary».

Con un quadrante dal colore arancione vivido, lo stesso della capsula dell’Orbiter 3, e una cassa in titanio che garantisce leggerezza e resistenza, l’Aerospace B70 Orbiter è un capolavoro di design e funzionalità. Declinato su un bracciale in titanio o un cinturino in caucciù nero con fibbia deployante, l’orologio presenta il logo della missione Breitling Orbiter 3 sul quadrante, a ore 3. Le cifre, gli indici e le lancette sono rivestiti di Super-LumiNova luminescente, per una lettura ottimale anche a luce soffusa.

Sia la cassa sia il bracciale opzionale sono stati realizzati in titanio. L’orologio è azionato dal Calibro di manifattura Breitling B70, di recentissima progettazione: un movimento SuperQuartz termocompensato con indicazione analogica e digitale e dieci volte più preciso del quarzo ordinario. Questo motore alimenta la serie di funzioni dell’orologio: compreso un cronografo a 1/100 di secondo (con funzione rattrappante e Flyback), un timer con conto alla rovescia, un secondo fuso orario, due sveglie, un contagiri e un calendario perpetuo.

Fonte Breitling

Copyright Image: Sinergon LTD