Fatti per durare, creati per non passare inosservati.

Orologi per Natale 2021: la Maison Baume & Mercier celebra il design esprimendolo in ogni sua forma; dal modello Hampton al Riviera, passando per Clifton, Baume o Classima, compone un panorama scandito da curve e angoli che si delineano e si intrecciano all’infinito… Senza mai porsi limiti.

Per le feste natalizie, Baume & Mercier svela una variegata proposta giocando con forme e materiali. Il Natale prende vita in una notte scintillante. Si festeggiano la creatività e le prodezze tecniche dell’infinitamente piccolo, mentre alberi decorati, palline luminose e stelle brillanti entrano nelle case, senza rinunciare all’eleganza: in un raffinato mix di tradizione e modernità si apre una danza di luci e ombre. Un tripudio di forme!

Orologi per Natale 2021: Riviera

Il 2021 sarà ricordato per il ritorno in grande stile dell’orologio Riviera, con la sua celebre cassa dodecagonale, 12 angoli come i 12 mesi appena trascorsi, che ci avvicinano sempre più alla filosofia che Baume & Mercier vuole incarnare attraverso i suoi segnatempo: un’orologeria creativa, elegante e di carattere. In questo caso, senza smussare gli angoli!

Riviera è una collezione dalla forte personalità, senza compromessi, in cui ritroviamo i colori mediterranei, le curve decise e il piacere di materiali sportivi al polso. Raffinata e di classe, torna con il suo caratteristico design impreziosito da colori sfavillanti. Per Natale, avrete l’imbarazzo della scelta: orologi in acciaio lucido satinato o nero con trattamento ADLC microbillé, cinturini intercambiabili integrati in acciaio o caucciù grainé satinato, quadranti colorati laccati con motivo a onde o in vetro zaffiro nero fumé, casse da 36, 42 o 43 mm, movimenti al quarzo o automatici, ampia scelta di funzioni, tra cui piccoli secondi, cronografo, indicatori giorno e data. A ciascuno la sua versione! Il Riviera vi aspetta, in ogni sua forma. A voi la scelta.

Orologi per Natale 2021: Clifton

Clifton è la collezione di orologi Baume & Mercier per eccellenza. Un autentico omaggio al savoir-faire tramandato dalla Maison da quasi due secoli. I segnatempo della collezione, dalle curve rotonde ed eleganti, racchiudono nel loro cuore tutta la competenza e la raffinatezza che affascinano gli appassionati di alta orologeria, conquistandoli con stile.

Grazie alle linee classiche, attraversano il tempo senza invecchiare, mentre l’innovazione e le performance del movimento Baumatic, cuore pulsante di questo modello, non smettono di sorprendere e incantare. Ecco il segreto di uno stile senza tempo. Nella collezione Clifton, Baume & Mercier privilegia linee rotonde e voluttuose, optando per un misurato equilibrio.

Unendo modernità, funzionalità e meccanica di precisione, l’orologio Clifton è il regalo di Natale ideale per tutte le generazioni. Classico, colorato, ben rappresentativo del savoir-faire orologiero della Maison, sempre al massimo delle prestazioni. Declinato in innumerevoli combinazioni, non saprete quale scegliere: quadrante laccato grigio fumé, rosso acceso o verde intenso, cassa in oro rosa 18 carati o acciaio lucido satinato, cinturino in alligatore nero o blu a scaglie quadrate, funzione cronometro certificato o indicatore giorno, data e fasi di luna. La collezione Clifton risplenderà in ogni sua sfaccettatura sotto l’albero illuminato, per un Natale in piena regola!

Orologi per Natale 2021: Classima

Classima è il segnatempo classico e rotondo dalle proporzioni perfette, un piacere da indossare al polso: intramontabile, sempre attuale, mai fuori luogo. Quello che la Maison rivisita costantemente con modernità e stile, rielaborando i materiali, dal più tradizionale al più innovativo, scegliendo una palette di colori particolari, inebriandosi di piccoli dettagli creativi. Tutti vogliono un Classima. Una collezione che incarna l’arte della semplicità.

Per le feste natalizie, Classima svela la sua infinita scelta di dimensioni, materiali e colori per tutti i gusti, i look e i budget. In versione 31, 34, 39 o 42 mm, movimento al quarzo o automatico, cassa in acciaio lucido satinato o oro rosa 18 carati, quadrante color ardesia satinato con decoro soleil o in madreperla bianca, indici rodiati o con diamanti. Anche i cinturini intercambiabili offrono molteplici abbinamenti per ogni occasione: tela, pelle di alligatore con impunture o bracciali a 5 file in acciaio inossidabile lucido, lasciatevi tentare.

Tutti i segnatempo, naturalmente, possono essere personalizzati con un’incisione a vostra scelta, il tocco finale per un regalo indimenticabile.

Classica ma contemporanea, elegante ma talvolta sorprendente, la sua perfetta forma rotonda farà girare la testa ancora a lungo. E Natale, è il momento ideale per rendere felice chi ci ama!

Orologi per Natale 2021: Hampton

Da 2 anni, la collezione Hampton è tornata in grande stile, tra creatività ed eleganza. Con la sua cassa rettangolare, considerata non convenzionale e all’avanguardia all’epoca del lancio, vuole essere ancora oggi un omaggio al movimento Art Déco, simbolo di speranza e rinnovamento. La Maison Baume & Mercier ne ha attualizzato le linee rendendole ultra-contemporanee: una colorata serie in cui si intrecciano creatività e raffinatezza, per orologi gioiello dotati di cinturini intercambiabili pronti ad offrire molteplici varianti per soddisfare tutti i gusti.

Per un pubblico sia maschile che femminile, in oro rosa 18 carati, acciaio lucido satinato o persino con diamanti, si ritrovano le caratteristiche distintive della collezione: le lancette a gladio o la corona di forma cabochon, la minuteria ben visibile che evidenzia il perimetro del quadrante e valorizza l’effetto geometrico Art Déco. I segnatempo Hampton sono tutti da scoprire o riscoprire, senza stancarsi mai! Fuori dai classici schemi, rielaborano le forme con uno sguardo rivolto al mondo, e osano. Hampton è una collezione che esce dai ranghi, ma con eleganza. Il regalo ideale per un Natale non convenzionale, da festeggiare come si desidera!

Orologi per Natale 2021: Baume

Ultima nata della Maison, la collezione Baume incarna il rinnovamento e la creatività sulla strada dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare e della salvaguardia dell’ambiente. Forte delle sue origini “Swiss made”, reinventa il tempo, in movimento. Una collezione con una forte impronta di design, evidente nella corona decentrata a ore 12, nelle anse mobili a ore 12 e ore 6, nel cinturino intercambiabile con bottoni o ancora nelle lancette filiformi.

Accanto a materiali naturali e insoliti, spiccano caratteristiche come la decorazione lavorata a mano o piccole funzioni che richiamano le radici orologiere di Baume & Mercier. Ma qui l’intento non è soffermarsi sulle tradizioni, bensì guardare al futuro per progredire con un ritmo diverso. Non ci si adatta alle forme, le si dettano! Con un approccio impegnato e una collezione che ne sia il simbolo.

Gli orologi Baume si preparano alle feste natalizie con un’esplosione di creatività, corredati da cinturini in cotone o lino. Casse in versione 35 o 41 mm, qui dotate di movimento al quarzo, con quadrante blu satinato o bianco opalino rivestito di acciaio PVD: ce n’è per tutti i gusti. Adorabile la data nera a ore 6 e la lancetta dei piccoli secondi con réhaut dorato.

Baume reinventa i codici dell’orologeria con stile, raffinatezza e l’originalità che mancava per risvegliare una certa curiosità. I più poetici si lasceranno tentare da uno dei modelli impreziositi dalla fase di luna centrale, finemente circondata da un’ipnotica minuteria: una moderna e audace interpretazione di questa complicazione, con due lune sullo sfondo di un cielo stellato. Baume & Mercier illumina il Natale di una nuova luce, offrendo con la collezione Baume un’orologeria collettiva, collaborativa e responsabile.

