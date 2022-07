Orologi Timex Waterbury: i nuovi orologi GMT

Orologi Timex Waterbury: la storica collezione Waterbury di Timex, ispirata alle origini dell’azienda Waterbury Clock Company nata del 1854, si amplia di due nuovi orologi che uniscono alla tradizione artigianale propria della linea del brand la pratica funzione GMT.

Orologi Timex Waterbury: le caratteristiche

I due modelli, dotati di una quarta lancetta rossa e della lunetta girevole, consentono la lettura di un secondo fuso orario, configurandosi come gli accessori ideali per l’uomo contemporaneo che ama viaggiare. Le referenze GMT sono espressione dell’heritage della maison e rendono omaggio alla collezione originale a cui si ispirano.

Inconfondibili i dettagli di ciascun modello che fanno riferimento alla linea Waterbury, con il logo storico che compare sul quadrante a ore 6, sulla lancetta verde con la W stilizzata ed è inciso sulla corona posta a ore 3. Entrambi i modelli presentano la cassa d’acciaio inossidabile del diametro di 39 mm che monta un cinturino in pelle.

Sul quadrante, lo scandire del tempo è segnato da indici e lancette con materiale luminescente e finestrella con funzione data dotata di lente di ingrandimento a ore 3. La lancetta del doppio fuso orario, dai contorni rossi, si caratterizza per l’estremità a forma di freccia.

L’orologio con quadrante nero monta un cinturino in pelle nero e lunetta bicolore, nera e color sabbia, il modello con quadrante blu si completa di un cinturino in pelle marrone e lunetta bicolore, blu e rossa. Animati da un movimento al quarzo, i nuovi segnatempo GMT della linea Waterbury sono impermeabili fino a 100 m.

Sin dagli esordi, il brand ha dato vita a diverse innovazioni, come i primi orologi da polso durante gli anni della prima guerra mondiale, lo smartwatch e l’esclusiva illuminazione del quadrante Indiglo, il modo migliore per dare luce al tempo. Oggi, dopo più di 165 anni di attività, Timex non smette di proporre segnatempo unici attingendo al patrimonio e alla tradizione del marchio per continuare a stupire i propri consumatori, da sempre autentici estimatori del brand.

