Orologi uomo Calvin Klein: il cronografo della Gauge Collection e la linea Automatic For Him

Orologi uomo Calvin Klein: estetica minimal in chiave contemporanea che si fa lifestyle nella firma identitaria di Calvin Klein che, nei 40 anni della sua storia, è diventata epitome di un’autentica filosofia tutto tondo. L’iconica label americana ha fatto dell’essenzialità la cifra stilistica del suo approccio alla moda come alla vita che si è espressa, nel tempo, in creazioni all’avanguardia per forme e contenuti.

Una visione che oggi viene portata in primo piano anche nella collezione di orologi per lui caratterizzata da un design elegante e moderno, la cui mano strutturata e al limite del geometrico bandisce ogni eccesso di decoro per catturare l’attenzione con la semplicità di carattere e di modi che diventa puro statement.

Orologi uomo Calvin Klein: i nuovi segnatempo

Moderno, lineare, contemporaneo: è questo il segreto del segnatempo firmato Calvin Klein che esplora le direttive del brand e le racchiude in un capolavoro di precisione, il cronografo della Gauge Collection. Un orologio, senza tempo, con il suo cinturino in acciaio bicolor e il quadrante a contrasto nero dal diametro di 44 mm, che si fa portavoce di un mood essenziale e super versatile che lo rende il partener ideale per Lui, da indossare tutti i giorni in qualsiasi momento della giornata.

L’orologio Gauge esplora tre varianti di colore: per uno stile più classico la versione silver con il quadrante blu, per un uomo più consapevole in bicolor silver e gold con quadrante nero, infine in total black per il lui che ama osare e non passare mai inosservato.

Timeless, elegante e sofisticata è la linea Automatic For Him pensata per l’uomo che non rinuncia ad essere all’avanguardia in qualsiasi momento della giornata: un segnatempo proposto con quadrante blu su cinturino in pelle testa di moro, e con quadrante nero su cinturino in maglia color silver entrambi con dettaglio scheletrato con meccanismo a vista.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.