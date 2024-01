Wyler Vetta Colmar Jumbostar: la nuova collezione di orologi

La collezione Jumbostar di Wyler Vetta e Colmar è una unione di stile, innovazione e tradizione. Con dettagli come i cinturini in tessuto tecnico “effetto piumino” e quadranti distintivi, questi orologi sono una celebrazione dell’eccellenza italiana.

La nuova collezione di orologi Jumbostar, nata dalla collaborazione tra Wyler Vetta e Colmar, rappresenta un punto d’incontro tra due marchi storici italiani, entrambi pionieri nei rispettivi settori. Questa unione ha dato vita a un modello inedito che incarna lo spirito e l’innovazione di entrambe le aziende, che da oltre un secolo guidano con passione il loro settore.

La collezione Jumbostar solo tempo con cassa in acciaio bilux di 41 mm si distingue per la sua estetica sportiva e contemporanea, ed esprime il dna congiunto di queste due eccellenze italiane.

Il designer Fulvio Locci di Wyler Vetta ha trovato nella collezione Jumbostar la piattaforma ideale per fondere i codici di stile di Wyler Vetta e Colmar, creando orologi con un carattere sportivo, contemporaneo e originale. L’elemento distintivo di questi segnatempo è il cinturino realizzato in tessuto tecnico Colmar con una lavorazione “effetto piumino”, un materiale innovativo utilizzato da Colmar per le sue giacche, che combina un aspetto lucente e setoso con un trattamento idrorepellente e un’eccellente resa dei colori.

I quadranti dei Jumbostar sono peculiari per la loro costruzione su due livelli e per la finitura matt del colore. I modelli sono disponibili in tre versioni, ciascuna con un design unico: quadrante bianco matt con secondo livello blu, quadrante verde matt con secondo livello bianco, e quadrante blu con secondo livello bianco. Ogni modello presenta un quadrante ampio ed essenziale, con indici imponenti dotati di Super LumiNova e lancette centrali luminescenti per una leggibilità ottimale.

La collaborazione è celebrata attraverso dettagli unici, come la corona a vite e il fondello a vite con decorazioni speciali che includono i loghi Wyler Vetta e Colmar, affiancati dalla sagoma incisa al laser di Zeno Colò, un’icona dello sport italiano. Colò, noto per essere stato il primo sciatore italiano a vincere la discesa libera ai mondiali nel 1952, è un simbolo di eccellenza e innovazione, valori condivisi sia da Wyler Vetta che da Colmar.

Ogni orologio della collezione Jumbostar monta un calibro automatico Swiss Made e offre una resistenza all’acqua fino a 10 Atm. La funzione data è visibile attraverso una finestrella situata tra le ore 7 e 8, aggiungendo un ulteriore tocco di raffinatezza e praticità.

