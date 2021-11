Orologi uomo da regalare a natale: Gen 6, Hybrid HR e Bronson by Fossil

Per Natale Fossil propone Gen 6, Hybrid HR e Bronson.

Orologi uomo da regalare a natale: per l’uomo che ama essere sempre connesso, Fossil propone Gen 6, il nuovo smartwatch touchscreen. Gen 6 utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear4100+, che garantisce tempi di caricamento delle applicazioni più rapidi, esperienze utente altamente reattive e un consumo energetico più efficiente.

Inoltre, i tempi di ricarica della batteria sono dimezzati rispetto ai principali smartwatch: raggiunge infatti l’80% di carica in poco più di 30 minuti. Tra gli altri vantaggi figurano il monitoraggio continuo del battito cardiaco, un nuovo sensore SpO2, la funzionalità altoparlante per effettuare e ricevere chiamate con connessione, aggiornamenti software da Wear OS by Google e Fossil Group, modalità smart della batteria e altro ancora. Tanti i quadranti personalizzabili e cinturini intercambiabili per adattarli al vostro stile.

Orologi uomo da regalare a natale: Hybrid HR by Fossil

Hybrid HR è invece uno smartwatch ibrido, che offre le informazioni più importanti a colpo d’occhio, con l’aggiunta del monitoraggio integrato del battito cardiaco. Grazie ad un nuovo display ad alta efficienza energetica, si possono visualizzare con uno sguardo gli aggiornamenti della giornata senza rinunciare al look classico di un orologio tradizionale con lancette meccaniche integrate. Hybrid HR offre anteprime di chiamate e messaggi, monitoraggio di battito cardiaco e allenamenti, meteo in tempo reale e altro, consentendo di fare tutto dal polso con più di due settimane di autonomia con una singola carica.

Hybrid HR presenta caratteristiche come il design innovativo che combina lancette meccaniche con un display di lettura dinamico e completo per visualizzare messaggi di testo in arrivo e notifiche delle app, nonché informazioni contestuali come aggiornamenti meteo, secondo fuso orario e altro.

Orologi uomo da regalare a natale: Bronson by Fossil

I classici sono sempre di moda e, quando sono anche di tendenza, il risultato è assicurato. Sempre e soprattutto a Natale. Per gli appassionati di orologi tradizionali Fossil propone Bronson, il cronografo dal design di classica contemporaneità, che enfatizza uno stile timeless e versatile insieme. Un accessorio perfetto per ogni look.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.