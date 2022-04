Per gli esploratori più tenaci che oseranno spingersi oltre il limite.

Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Diver: in un mondo duro e pieno di sfide, gravato da eventi avversi di ogni tipo, solo chi possiede la capacità di adattarsi è dotato di un vantaggio essenziale per sopravvivere. Il DNA Rado simboleggia questo perenne paradigma e il nuovo Captain Cook High-Tech Ceramic Diver lo rappresenta alla perfezione.

Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Diver: caratteristiche

Dotato di tecnologia all’avanguardia, questa moderna evoluzione di un grande classico è oggi disponibile con 80 ore di riserva di carica ed elevata impermeabilità secondo le rigorose specifiche ISO 6425. Il nuovo segnatempo, sapientemente realizzato in base agli ineguagliabili parametri di affidabilità svizzera, dispone di un movimento Rado R763 racchiuso all’interno di una straordinaria cassa monoblocco in ceramica hi-tech che è al contempo resistente ai graffi, ipoallergenica e praticamente inscalfibile, pronta per affrontare qualsiasi sfida, nella natura selvaggia o nella quotidianità.

Il nuovo Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Diver rappresenta il risultato di decenni di ricerca e sviluppo di Rado, il noto “Master of Materials” svizzero. Questo modello tanto atteso, disponibile in sei straordinarie versioni, unisce le più recenti novità costruttive della ceramica hi-tech con l’avanzata tecnologia orologiera del marchio.

Il nuovo, virile orologio subacqueo dedicato all’esplorazione è equipaggiato con un movimento automatico di ultima generazione dotato di spirale antimagnetica Nivachron, racchiuso in una cassa monoblocco da 43mm in ceramica hi-tech praticamente indistruttibile. Gli appassionati di orologi noteranno i pregevoli dettagli del Captain Cook tra cui il datario al 3 con numeri rossi, che strizza l’occhio alle

edizioni precedenti, e il vetro sagomato, ora in cristallo zaffiro estremamente resistente ai graffi con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati.

Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi, grandi e ben leggibili, sono trattate con Super-LumiNova per garantire un’eccellente visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, insieme agli indici e ai numeri sulla lunetta. Il nuovo modello è dotato della certificazione ISO 6425, la prima per Rado, brillantemente ottenuta grazie alla sua impermeabilità fino a 300 metri.

Che il tuo raggio di esplorazione sia uno degli oceani del pianeta, le impenetrabili foreste nordiche o le aspre lande alpine, il tuo Captain Cook High-Tech Ceramic Diver sarà un partner affidabile e solido, al tuo fianco per gli anni a venire. Grazie al suo forte legame con la natura e in virtù della creatività umana, la ceramica hi-tech di Rado è robusta ma leggera, piacevole al tatto e il medesimo colore dall’esterno al cuore della struttura la rende straordinariamente resistente ai graffi.

L’adozione della cassa monoblocco contribuisce alla stabilità costruttiva del segnatempo, pur con dimensioni esterne e peso contenuti, per il massimo comfort. Visivamente, le note caratteristiche del Captain Cook sono immediatamente riconoscibili: la tipica lunetta ergonomica con inserto in ceramica hi-tech spazzolata con finitura circolare, i numeri e gli indici incisi, nonché un triangolo in SuperLumiNova bianca

che indica i 60 minuti.

Sul lato opposto, il fondello a vite in titanio spazzolato a motivi circolari con due cavallucci marini in rilievo che riposano placidamente ricorda i modelli dei primi anni Sessanta, chiaro riferimento all’impermeabilità di questo straordinario esemplare. All’interno, il movimento automatico Rado R763 a tre sfere dotato di 25 rubini supera i requisiti standard dei test di precisione di ben cinque punti.

Il nuovo Captain Cook High-Tech Ceramic Diver è offerto in sei versioni, ciascuna con un carattere unico, al fine di soddisfare i gusti più esigenti dei veri amanti degli orologi. Tutte le casse sono realizzate in ceramica hi-tech di Rado – due di colore nero e due verde oliva – e ogni coppia di orologi viene proposta con cinturino in caucciù o con bracciale in ceramica hi-tech. Inoltre, sono disponibili due modelli al plasma con bracciale in ceramica hi-tech abbinato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.