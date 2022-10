Roger Dubuis Excalibur Doppio Tourbillon Ceramica Bianca è il primo orologio con cassa in ceramica bianca, che presenta un design in Eon Gold che crea un gioco di contrasti decisamente ricercato. L’unione fra l’esclusiva estetica dell’orologio e la meccanica avanzata dell’iconico doppio tourbillon dà nuovamente prova della supremazia orologiera e tecnica della Maison nel mondo dell’Hyper Horology.

Roger Dubuis Excalibur Doppio Tourbillon Ceramica Bianca: caratteristiche

Recentemente impreziosito da elementi frutto di un’artigianalità straordinaria, il calibro RD108 è una vera e propria prodezza tecnica, espressione di un gusto contemporaneo. Interamente creato all’interno della Manifattura, l’iconico movimento presenta due tourbillon collegati da un differenziale centrale che ne aumenta la precisione massimizzando la trasmissione dell’energia.

Infatti, il peso della creazione è stato decisamente ridotto, grazie alla parte inferiore della gabbia del tourbillon realizzata in titanio. A dimostrazione del fatto che nessun dettaglio viene lasciato da parte, nel tourbillon non sono stati utilizzati materiali magnetici, così da fornire a chi indossa l’orologio un’esperienza ancora migliore. Queste scelte tecniche permettono di ottimizzare radicalmente la riserva di carica a 72 ore, il che significa che si può non indossare l’orologio nel weekend senza doversi preoccupare poi di ricaricarlo.

Al contempo, le linee dal taglio netto che caratterizzano la cassa da 45 mm e il movimento creano una forte identità visiva dando all’insieme un’impressione di leggerezza. La rivisitazione della stella Roger Dubuis, riposizionata per levitare liberamente al di sopra del bariletto, accentua il senso di trasparenza e dona profondità all’insieme. Questa estetica dinamica è stata riconosciuta dal Poinçon de Genève, la più rigorosa fra le certificazioni di qualità dell’Alta Orologeria poiché richiede che ogni singolo componente dell’orologio sia

rifinito a mano.

Le linee espressive e moderne dell’iconico Excalibur Doppio Tourbillon sono amplificate da scelte estetiche accurate. Contraddistinta da un design indubbiamente unico e ricercato, la cassa in una luminosa ceramica bianca è accostata a lunetta, corona e fondello in prezioso Eon Gold. Questo design è ulteriormente potenziato dal rivestimento in oro rosa applicato sulla caratteristica stella, sugli indici delle ore e sugli indici, a loro volta applicati sulla flangia bianca in MCF – Mineral Composite Fiber.

Perfettamente abbinato alla raffinata cassa, il cinturino in pelle di vitello bianca stampata a rilievo è dotato di un sistema di sgancio rapido brevettato per garantirne la massima versatilità. Per conferire alla creazione un tocco giocoso, il rivestimento SuperLumiNova è applicato con estrema precisione sull’iconica stella e sulle gabbie del tourbillon, che così brillano al buio.

L’applicazione diretta sugli angoli inclinati, senza alcuna cornice a contenere la vernice luminescente, richiede una grandissima abilità artigianale, che solo in pochi padroneggiano. Gli indici delle ore e le punte delle lancette, rivestiti nello stesso materiale luminoso, sono visibili anche di notte. Solo pochissimi fortunati potranno assicurarsi questa creazione d’eccezione, prodotta in appena 8 esemplari.

