Suunto 9 Peak Full Titanium Black: la nuova versione ultra premium

Suunto 9 Peak Full Titanium è un orologio straordinariamente elegante e dall’animo sportivo, l’unico che consente di passare dall’ufficio all’avventura senza fatica.

Suunto 9 Peak Full Titanium Black è il modello che va ad ampliare la collezione di punta del marchio con l’aggiunta di una versione ultra premium, che presenta un bracciale in titanio rivestito in carbonio simile al diamante.

Il design elegante e l’estetica di classe del Suunto 9 Peak Full Titanium Black rendono l’orologio sportivo sofisticato da poter essere indossato anche in contesti più formali, mentre il cinturino in silicone flessibile incluso consente di passare senza problemi ad un’attività sportiva.

Suunto 9 Peak Full Titanium Black: caratteristiche

L’intera collezione Suunto 9 Peak, compreso il nuovissimo Suunto 9 Peak Full Titanium Black, è prodotta in Finlandia utilizzando il 100% di energia rinnovabile e a zero emissioni. Il nuovo orologio sportivo è dotato di tutte le caratteristiche che hanno reso il Suunto 9 Peak un leader del settore, tra cui una durata della batteria che va dalle 25 ore con il miglior GPS e fino a sette giorni in modalità “Tour”, oltre 80 modalità sportive con opzioni di visualizzazione personalizzabili, misurazione dell’ossigeno nel sangue e una carica completa della batteria in un’ora.

Suunto 9 Peak Full Titanium Black si collega all’app Suunto la quale consente agli utenti di analizzare in modo approfondito le metriche di allenamento, nonché di pianificare percorsi con mappe termiche specifiche per lo sport e punti di partenza popolari. Sono disponibili oltre 200 app partner per analizzare l’allenamento, trovare nuovi percorsi, accedere al coaching e creare video 3D. Inoltre, è possibile controllare la musica direttamente dall’orologio per un allenamento a tutto ritmo.

Suunto 9 Peak Full Titanium Black viene fornito con un cinturino in silicone aggiuntivo per l’uso sportivo ed è disponibile al prezzo di 979 €.

