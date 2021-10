Cinque modelli che offrono delle reinterpretazioni di alcuni dei primissimi orologi Swatch.

Swatch collezione 1984 Reloaded è l’ultimissimo capitolo della storia bio-innovativa di Swatch che attinge al 1984, un anno straordinario che rimarrà negli annali. Parliamo della presenza di icone e pionieri che hanno influenzato il mondo. È l’anno di Purple Rain di Prince, di Like a Virgin di Madonna ed è anche l’anno in cui è uscito il videogioco Tetris. Per non parlare di Swatch, che è entrata proprio nel 1984 nel Guinness dei Primati per la costruzione di un orologio gigante, posizionato sull’edificio sede della Commerzbank di Francoforte, dal peso di 13 tonnellate e dall’altezza di 162 metri.

È stato anche il primo anno da quando il brand aveva inaugurato, dando inizio ad una rivoluzione in technicolor nel campo dell’orologeria.

Time is what you make of it e Swatch ha sfruttato davvero il tempo, affermandosi in tutto il mondo per quanto riguarda l’innovazione e l’espressione individuale.

Con la sua più recente collezione 1984 Reloaded, il brand trae ispirazione dalle sue radici e combina una serie dei suoi modelli originali e più amati del 1984 con la Bioceramic, un nuovo traguardo nel campo dei materiali ecosostenibili. Il mix unico di ceramica e plastica di origine biologica derivante dall’olio di ricino dà vita a un materiale robusto e leggero, che garantisce una resistenza ai graffi e una finitura tattile ‘effetto seta’.

Swatch collezione 1984 Reloaded: caratteristiche

La collezione 1984 non è mai stata così attuale. I cinque modelli offrono delle reinterpretazioni di alcuni dei primissimi orologi Swatch, fuori dal comune, carpendone il divertimento da loro emanato e la frivolezza di quel decennio.

Si sta vivendo nella vita quotidiana un forte ritorno alle mode degli anni ‘80, con i suoi pro e contro. I modelli New Gent e Gent incarnano alcune delle tinte di colore più iconiche del decennio, come il giallo, il nero, il grigio il rosso e il bianco, accoppiandole tra loro con grafiche monocromatiche sul quadrante.

La cassa in Bioceramic, il cinturino e il passante in materiali di origine biologica rendono i modelli 1984 Reloaded accessori davvero moderni. Il New Gent bianco e il Gent grigio sono inoltre disponibili in uno special packaging.

I due modelli 1984 Reloaded si rifanno al movimento anti-modernista Memphis, da cui traggono ispirazione, con una confezione abbinata in edizione speciale. Caratterizzato da materiali di origine biologica e in Bioceramic, il modello bianco New Gent presenta un quadrante multicolore, mentre il Gent grigio è caratterizzato da un design dal quadrante monocromatico.

Swatch collezione 1984 Reloaded sarà in vendita negli Swatch Store e sul canale e-commerce a partire dal 7 ottobre 2021.

