Il nuovo Tag Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition è il segnatempo connesso di lusso ispirato al design dell’iconica serie completamente elettrica Taycan di Porsche con esclusive funzioni Wear OS pensate per i proprietari di auto Porsche, che potranno visualizzare direttamente sul quadrante le informazioni della propria auto.

L’orologio segue il lancio del Tag Heuer x Porsche Carrera Chronograph, tributo alla ricca storia delle due aziende nel mondo dei motori e l’avvio di una partnership mondiale nel 2021.

Sia l’orologio fisico che il software condividono caratteristiche di design della stessa tonalità di blu ghiaccio utilizzata per l’iconica auto elettrica Taycan, un chiaro richiamo al suo telaio.Coloro che indossano il TAG Heuer Connected Calibre E4 -Porsche Edition avranno accesso ad un esclusivo quadrante, disponibile unicamente per i proprietari dello speciale smartwatch Porsche.

Ispirato a circuiti di bordo e circuiti da corsa, il quadrante offre un effetto visivo animato che connette gli orologi Tag Heuer e le auto Porsche all’insegna della tecnologia e della velocità. L’orologio presenta inoltre funzioni che permettono di leggere informazioni dai modelli Porsche compatibili direttamente sul quadrante, come la percentuale della batteria dell’auto e il chilometraggio totale.

Tag Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition: design

Il design dell’orologio è caratterizzato da numerosi dettagli che richiamano la Taycan blu di Porsche, tra cui la cassa da 45 mm in titanio nero decorata con inserti declinati nel distintivo blu ghiaccio metallizzato dell’auto.

La cassa in titanio nero sabbiato conferisce al modello luminosità e un tocco sportivo, mentre la lunetta in ceramica nera lucida riporta una speciale scala che va da zero a 400, un chiaro riferimento alla velocità dell’auto Porsche, che consente di leggere funzioni relative al veicolo o di visualizzare parametri come la frequenza cardiaca.

La corona in acciaio nero è rivestita in caucciù nero ed esaltata dallo scudo TAG Heuer laccato blu ghiaccio, tonalità emblematica ripresa anche sui pulsanti. Sulla parte inferiore della lunetta, l’iscrizione Porsche è esaltata dal blu ghiaccio, così come il numero «100» sulla parte superiore.

Il fondello in titanio dell’orologio riporta l’incisione «Tag Heuer x Porsche» intorno al sensore led della frequenza cardiaca, utilizzato per le funzioni fitness del modello. Il cinturino di questa edizione speciale richiama il design utilizzato per gli interni delle auto Porsche, stesso pattern utilizzato per i cinturini delle edizioni speciali di cronografi TAG Heuer Carrera dedicati al legame con Porsche.

In vitello nero effetto carbonio con cuciture blu, rimanda al colore e alla struttura delle finiture in pelle degli interni dell’auto. L’interno del cinturino è in caucciù per una sensazione confortevole e sportiva al polso. Come per tutti gli orologi Tag Heuer Connected, il cinturino è intercambiabile; la confezione è corredata da un cinturino extra in caucciù nero.

Tanta tecnologia al polso

TAG Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition è inoltre dotato di una vasta gamma di funzioni fitness all’avanguardia, tra cui sessioni di allenamento guidate integrate nell’app Tag Heuer Sport sull’orologio. Rispetto alle precedenti generazioni di orologi Tag Heuer Connected, questo modello sfoggia migliorie tecniche complessive: uno schermo più luminoso, un contrasto migliore e una durata della batteria maggiore del 30%. Gli utenti potranno approfittare di una durata della batteria che copre una giornata intera, dopo ogni ricarica e con un utilizzo moderato. Anche il trasferimento di dati da e verso l’orologio con un’app abbinata iOS o Android è più rapido, grazie al Bluetooth 5.0.

