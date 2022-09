Tag Heuer Formula 1: 3 orologi dedicati agli amanti delle corse

Tag Heuer Formula 1: la Maison orologiera svizzera rinnova la sua celebre collezione con tre nuovi vivaci modelli, dai colori tradizionalmente legati al mondo delle corse: verde, giallo e rosso. Questi iconici orologi sportivi al quarzo catturano nel modo più autentico lo spirito dei primi modelli appartenenti alla collezione Formula 1 degli anni Ottanta, che hanno fatto scuola per il loro carattere e colori di tendenza. Questi nuovi orologi risalteranno immediatamente sul polso degli amanti dell’orologeria dai gusti grintosi, creando un perfetto mix tra prestazioni elevate e audacia nello stile.

Tag Heuer Formula 1: caratteristiche

Questa novità esprime apertamente l’amore di Tag Heuer per la velocità, l’adrenalina e l’audacia nel design. Verde, giallo e rosso sono stati i colori simbolo del mondo dei motori per decenni, portando con sé l’eredità delle macchine da corsa del periodo tra le due guerre, che con i loro colori accesi comunicavano la nazione d’origine dell’auto, chi era il pilota e quale fosse la squadra: British Racing Green, Or per il giallo e l’oro, Rosso Corsa italiano, e così via.

Questi colori tradizionali hanno dominato le piste ufficialmente fino agli anni Settanta: tuttavia, anche oggi restano simboli eterni – nelle bandiere, nelle luci, nella segnaletica, nelle livree dei team – costituendo così l’inconfondibile palette di questo sport emozionante.

Il rinnovato design dei tre orologi è pensato per risultare vivace e d’impatto, con giochi di colori a contrasto armoniosi e dinamici. Inoltre, piccoli dettagli sono stati pensati per rendere unica ciascuna referenza: un orologio di tendenza, che resta impresso nel tempo. La cassa di 43 mm è in acciaio satinato con pulsanti a ore 2 e a ore 4, e una spessa lunetta con tachimetro in acciaio nero PVD e numeri in rilievo. Il retro della cassa rivela un motivo simile ad una bandiera a scacchi, il simbolo di una corsa chiusa con successo.

L’elegante cassa dell’orologio presenta un luminoso quadrante effetto soleil con tre contatori ‘azurage’ neri che donano texture, profondità e giochi di luce. Il datario è posizionato a ore 4, lunetta e indici a contrasto sono rivestiti di SuperLumiNova bianco, per una leggibilità perfetta anche ad alta velocità.

Con il suo cinturino in caucciù che alterna superfici lineari e a rilievo, il nuovo Tag Heuer Formula 1 è pronto per essere utilizzato nelle situazioni più estreme. Per una leggibilità ottimale ed equilibrio del modello, ogni orologio presenta piccoli dettagli unici, diversi dagli altri. Nella versione verde, gli indicatori e le lancette sono neri con Super-LumiNova bianco, la lancetta centrale è verniciata in bianco, mentre i contatori sono delineati da contorni rossi.

Nella versione gialla, gli indicatori sono neri con Super-LumiNova bianco, le lancette delle ore e dei minuti sono nere, la lancetta centrale è laccata in rosso. Infine, per la versione rossa dell’orologio le lancette e gli indici sono rodiati con Super-LumiNova bianco, la lancetta centrale è laccata in bianco e i contatori del cronografo sono delineati da contorni bianchi.

Insieme, i tre cronografi formano un power trio che conquisterà gli amanti delle corse e gli appassionati di orologi sportivi iconici, completando la loro audace personalità.

