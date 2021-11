Tecnochic TC-I12: il nuovo smartwatch call-a-porter

Con TC-I12 di Tecnochic parli anche al telefono!

Tecnochic TC-I12 evolve il tech-a-porter dei suoi smartwatch per diventare call-a-porter. L’ultimo nato del brand meneghino introduce infatti la possibilità di effettuare o ricevere chiamate direttamente dal polso con un semplice touch grazie al collegamento bluetooth col proprio smartphone.

Tecnochic TC-I12: caratteristiche

Elegante e contemporaneo, Tecnochic TC-I12 è un prodotto ad alto standard qualitativo che aiuta gli utenti nella vita di ogni giorno con un ampio display tondo TFT touch screen da 1,33 pollici con risoluzione HD ad alta luminosità capace di monitorare e-mail, messaggi e notifiche dei principali social media.

Con le funzioni sport ed health, TC-I12 permette anche di monitorare continuativamente nell’arco delle 24 ore: bpm, passi effettuati e calorie consumate, oltre a tener sotto controllo valori significativi come pressione arteriosa e ossigenazione del sangue.

Disponibile in due varianti, “TC-I12” è proposto nella versione casual con il cinturino in gomma siliconica nera oppure in alternativa più sofisticata con bracciale in maglia milanese argento o liquirizia per combinazioni di materiali e colori che permettono di vivere al meglio ogni situazione dal lavoro al tempo libero, passando per lo sport, regalando quel valore high-tech in più ad ogni stile.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.