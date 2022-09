The Longines Master Collection 190th Anniversary: nel corso degli anni e al ritmo delle sue trasformazioni, il marchio della clessidra alata si è sempre impegnato ad abbinare la ricerca della precisione con un’esigenza estetica che, ancora oggi, è alla base dell’identità della sua produzione. Un savoir-faire secolare forgiato nella tradizione, nell’eleganza e nelle prestazioni, che ha elevato il marchio nel novero dei grandi produttori di orologi.

La storia di Longines è costellata di innovazioni tecniche ed estetiche che riflettono le ambizioni dei fondatori del marchio: osare l’avanguardia, raggiungere l’eccellenza, fare dell’innovazione una ricerca costante. Aspirazioni che sono tutt’oggi intatte e che continuano a plasmare il retaggio dell’azienda.

The Longines Master Collection 190th Anniversary: caratteristiche

Per celebrare il 190° anniversario, Longines presenta una serie di tre esclusivi segnatempo della The Longines Master Collection, una linea emblematica del ricco retaggio del marchio. Questi orologi che abbinano eleganza classica ed eccellenza, sono proposti in materiali nobili: acciaio inossidabile e oro. Le versioni in oro giallo e in oro rosa 18 carati sono presentate in un’edizione limitata e numerata di 190 esemplari a sottolinearne l’esclusività.

I nuovi segnatempo si distinguono esteticamente per l’esecuzione meticolosa e la particolare cura di ogni dettaglio. Il quadrante antracite grené, grigio satinato o argento sabbiato, si distingue per le finiture uniche e la finezza dei numeri arabi incisi. Le ore, i minuti e i secondi scorrono, indicati dalle eleganti lancette rosa, dorate o in acciaio azzurrato che accentuano la raffinatezza e la purezza dei quadranti.

La cassa di 40 mm dalle linee tonde e classiche ospita un movimento Longines esclusivo ad alta precisione realizzato in house e dotato di spirale in silicio. Tutta la minuzia di questo calibro può essere ammirata attraverso il fondo cassa trasparente impreziosito da un’incisione commemorativa. Il cinturino in pelle color grigio antracite, morbido al tatto, completa questi modelli di alta gamma.

