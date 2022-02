La MotoGP diventa Premier, nuovi pacchetti esclusivi per vivere da vicino le gare e il paddock

In collaborazione con QuintEvents, la nuova piattaforma MotoGP Premier fornirà pacchetti esclusivi con esperienze uniche nella classe regina

Dorna Sports, che gestisce il Motomondiale, ha annunciato MotoGP Premier, nuova esclusiva offerta di pacchetti per vivere in modo nuovo la classe regina. Tuttavia MotoGP Premier sarà gestito dal fornitore QuintEvents, già organizzatore del MotoGP VIP Village.

MotoGP Premier: l’offerta

La nuova offerta mira ad offrire ai fan esperienze esclusive e l’accesso dietro le quinte come mai prima d’ora, aprendo le porte ad opportunità davvero uniche. La nuova collaborazione tra Dorna Sports e QuintEvents durerà cinque anni, dal 2022 al 2026 compreso. Verrà quindi lanciata una nuova piattaforma su cui saranno resi disponibili diversi pacchetti che offriranno diversi livelli di esperienza. MotoGP Premier ridefinirà ciò che significa assistere a un Gran Premio.

Tuttavia i fan hanno anche a disposizione, weekend su misura nel MotoGP VIP Village e biglietti in tribuna con ulteriori esperienze esclusive.

