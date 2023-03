Regali festa del papà 2023: i papà sono sempre più smart e un regalo tecnologico può farli molto felici. Ecco le proposte di JBL e JVC per soddisfare le esigenze di qualsiasi papà amante della musica e della tecnologia, da quello più sportivo che non rinuncia alla propria canzone preferita nemmeno quando è in bici o in monopattino, a quello appassionato delle feste in famiglia o con amici fino a quello più tradizionalista che ha gli auricolari sempre con sé.

Regali festa del papà 2023: JBL Tour Pro 2

Per i papà più appassionati di tecnologia e innovazione, JBL propone questo nuovissimo modello: gli auricolari JBL Tour PRO 2 con la prima custodia di ricarica intelligente al mondo. Basta toccare il display touch a Led da 1,45 pollici per gestire la musica, personalizzare gli auricolari, ricevere chiamate, messaggi e notifiche dei social media in tempo reale senza toccare il telefono. La navigazione e la personalizzazione semplificate, senza la necessità di estrarre il telefono o di aprire l’app JBL Headphones, permettono di rimanere sempre connessi.

JBL Tour Pro 2 sono disponibili qui su Amazon.

Regali festa del papà 2023: JBL WIND 3S per biciclette e monopattini

JBL Wind 3S è lo speaker Bluetooth wireless portatile dedicato alla mobilità urbana. Un regalo perfetto per il papà che potrà ascoltare la vostra canzone preferita anche durante gli spostamenti o le gite domenicali. Infatti, grazie alla sua pratica staffa universale, può essere facilmente agganciato – e sganciato – al manubrio di biciclette, monopattini e scooter. JBL Wind 3S permette di riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth, oltre a garantire 5 ore di riproduzione e due diverse modalità EQ (“sport” per esterni e “bassi” per interni).

JBL Wind 3S è disponibile qui su Amazon.

JBL Pulse 5

Perfetto per chi ama la musica e la compagnia, strizzando un occhio al design, JBL Pulse 5 è ideale per regalare un’esperienza sonora immersiva a 360 gradi con LED che si illuminano a tempo di musica e che possono essere utilizzati per creare delle atmosfere ambientali. La batteria integrata agli ioni di litio consente di avere fino a 12 ore di riproduzione con una singola ricarica, mentre il grado di protezione IP67 assicura che lo speaker possa essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, anche in spiaggia o in piscina. I papà che amano la musica potranno godere del miglior sound in qualsiasi momento.

JBL Pulse 5 è disponibile qui su Amazon.

JBL Tour ONE M2

Le cuffie JBL Tour ONE M2 sono perfette per gli amanti dei prodotti over-ear, e combinano il miglior sistema ibrido True Adaptive ANC di JBL con i driver JBL Pro-tuned per offrire il suono migliore, sia in viaggio che al lavoro o a casa. La tecnologia True Adaptive ANC si adatta automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale, eliminando le distrazioni e massimizzando l’esperienza di ascolto. Il riconoscimento vocale avanzato integrato risponde alla voce, mette in pausa la musica e abilita l’Ambient Aware.

JBL Tour ONE M2 è disponibile qui su Amazon.

Nearphones JVC HA-NP35T

Gli JVC HA-NP35T sono ideali per i papà più premurosi, infatti la loro forma non blocca il canale uditivo e consente di avere la piena consapevolezza dell’ambiente circostante. Gli HA-NP35T garantiscono la perfetta percezione dei rumori ambientali, che risultano fondamentali quando si tratta dei propri figli che piangono o degli animali domestici. Sono ottimi per ascoltare la musica di sottofondo e i suoni circostanti permettendo di concentrarsi sul lavoro o sullo studio. La durata della batteria di 17 ore, 7 ore di uso continuativo più 10 ore della custodia, rendono gli auricolari adatti a un uso prolungato.

Queste caratteristiche, insieme alla tecnologia Noise Cancelling, rendono gli auricolari ideali per ogni esigenza ed estremamente versatili.

JVC HA-NP35T sono disponibili qui su Amazon.

