Idee regalo festa del papa 2023: cominciano i preparativi per la Festa del Papà e, per chi sta già pensando al dono perfetto per lasciarlo a bocca aperta e sorprenderlo, ecco le nostre proposte per un regalo che duri nel tempo, capace di creare e rafforzare il legame con il proprio papà e rendere ricco di emozioni non solo il 19 marzo, ma ogni singolo giorno dell’anno.

Sportivo, amante della musica o sempre in viaggio? Ecco le nostre idee per trovare un regalo che possa farlo felice.

Idee regalo festa del papà 2023: per i papà sportivi il nuovo smartwatch Trainerround

Trainerround è il nuovo smartwatch di Celly con un display da 1,69’’ full touch, che permette di rendere più semplici molte azioni quotidiane: monitora i proprio allenamenti, lo stato di salute e permette di rispondere a chiamate e messaggi. Grazie alla certificazione IP67, TrainerRound è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua e ad immersioni fino a 1 metro.

È possibile modificare il design del display selezionando tra diverse interfacce e personalizzazioni. Utilizzando lo smartwatch con l’applicazione dedicata Da Fit disponibile sia per iOS ch per Android, si può anche monitorare stato di sonno grazie alle diverse funzionalità del prodotto.

Idee regalo festa del papà 2023: True Wireless Ambiental

I True Wireless Ambiental sono auricolari senza filo con uno stile distintivo. Hanno capsule con design ad anello, che consente di non isolarsi dall’ambiente circostante: è possibile ascoltare la musica restando connessi con tutto quello che succede attorno, senza compromettere l’esperienza di ascolto.

Sono pensati per essere utilizzati in più situazioni, in ufficio, a casa, nel tempo libero, durante l’attività sportiva, ma sono soprattutto indicati per le attività all’aria aperta. Se utilizzati mentre si fa jogging, per esempio, permettono di avere una chiara percezione dei suoni esterni per una maggiore sicurezza. Aderiscono perfettamente alla forma dell’orecchio, garantendo un’ottima vestibilità e comodità anche se indossati per molto tempo. Inoltre grazie ai tasti touch multi-funzione, è possibile gestire musica e chiamate direttamente dagli auricolari.

Potete acquistarli qui su Amazon.

Per i papà sempre in viaggio il caricabatterie Powerbank Linea Black Label

Il Powerbank Linea Black Label è un caricabatterie compatto, dotato di 2 porte USB e una porta Type-C e consente di caricare rapidamente fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Con una potenza totale di 45W, attraverso la porta USB-C puoi caricare smartphone, tablet e laptop compatibili alla massima velocità in meno di un’ora. Le porte USB verdi sono dotate della tecnologia Quick Charge 3.0 con un massimo di 18 W erogati. La sua tecnologia protegge i tuoi dispositivi da sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento e alta temperatura.

Potete acquistarlo qui su Amazon.

Supporto magnetico da auto per smartphone Linea Black Label

E’ l’alleato ideale per la propria auto. Basta applicare la placca metallica sulla superficie del device, i 6 magneti super resistenti agganceranno saldamente il dispositivo con un fissaggio 4 volte più forte degli altri supporti. Grazie alla clip regolabile super resistente, potrete fissare il supporto alla presa d’aria della tua auto. È compatibile con la maggior parte delle bocchette. Massima stabilità con soli 6mm di spessore. Il design elegante del supporto per telefoni si fonde perfettamente con il design degli interni dell’auto.

Potete acquistarlo qui su Amazon.

Idee regalo festa del papà 2023: la Cam Nilox Mini Wi-Fi 3

L”action cam Mini Wi-Fi 3 ha un nuovo sensore miglioratoe con lo schermo da 2 pollici permette di rivedere facilmente foto e video. Ha l’applicazione dedicata che permette di regolare le impostazioni e registrare video e foto direttamente dallo smartphone. Con la custodia protettiva potrete utilizzarla in ogni tipo di situazione, dagli sport invernali alle immersioni fino a 30 metri di profondità. La seconda batteria in dotazione e gli accessori inclusi – custodia stagna, attacco adesivo, kit di montaggio e bicycle mount – permettono diversi utilizzi senza limitazioni di tempo.

Potete acquistarla qui su Amazon.

Sicurezza e praticità per muoversi in città con il nuovo S1 di Nilox

Il nuovo S1 di Nilox è il regalo perfetto che punta su sicurezza e comfort di guida. Oltre allo smart display integrato dal quale monitorare tutte le informazioni utili (velocità, livello della batteria, marcia selezionata), il monopattino è dotato di led frontale e posteriore e del freno a disco. La potenza del motore da 350 W è gestibile attraverso tre livelli di velocità. Per mitigare il rischio di furti, la casa ha predisposto una chiave NFC, necessaria per lo sblocco.

Nilox S1 introduce inoltre gli indicatori di svolta anche nel led anteriore, in linea alle nuove norme del codice della strada.

Potete acquistarlo qui su Amazon.

L’Acqua Scooter per un divertimento assicurato in vacanza!

L’Acqua Scooter di Nilox è un dispositivo pensato per “trasportare” l’utente in giro quando è in acqua. È dotato di un cambio a tre rapporti, può essere utilizzato fino a una profondità massima di 30 m e regala un’autonomia di poco più di 30 minuti. La batteria estraibile agli ioni di litio ha una potenza 25,9 V per 5 Ah. Grazie al suo peso ridotto di 3,5 Kg può essere facilmente trasportato in spiaggia e in aereo come bagaglio a mano e offre la possibilità di fissare un’action cam nell’apposita interfaccia per non perdere neanche un momento di divertimento!

Potete acquistarlo qui su Amazon.

