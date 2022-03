Tissot T-Race MotoGP 2022: Automatic, Quartz e Marc Marquez

Tissot celebra la passione e l’adrenalina della MotoGP con la serie Tissot T-Race.

Tissot T-Race MotoGP 2022, ispirandosi alle sue imprese e ai brividi generati dalla sua disciplina sportiva, Tissot ha realizzato tre segnatempo esclusivi: il Tissot T-Race MotoGP Automatic, il T-Race MotoGP Quartz e il T-Race Marc Marquez. Gli orologi sono stati creati con la stessa cura per i dettagli e con le medesime competenze che accomunano l’orologiaio, il meccanico di moto e il pilota campione del mondo.

Tissot T-Race MotoGP 2022: la meccanica pura delle gare

Ogni orologio possiede i tocchi sportivi che ci si aspetta da modelli ispirati agli sport motoristici di velocità, con i colori rosso e nero della MotoGP. Il Tissot T-Race MotoGP Automatic sfoggia un disco del freno sulla lunetta, i pulsanti incisi e la stessa numerazione utilizzata sulle carenature di MotoGP, che lo rendono perfetto per piloti e tifosi.

In versione riprogettata, il Tissot T-Race MotoGP Quartz presenta uno stile più puro con un tocco vintage che ricorda gli anni ‘70. Naturalmente rimangono importanti dettagli motociclistici, come il motivo a disco del freno, una fascia intermedia scanalata sul lato della cassa che richiama le alette di raffreddamento di un motore e i pulsanti in stile manubrio.

Anche il Tissot T-Race Marc Marquez sfoggia un nuovo look. Il modello è stato progettato e sviluppato proprio in collaborazione con il leggendario Marc Márquez, di cui indossa i colori con gli appariscenti contatori arancio, che conferiscono uno stile molto particolare ripreso sul tachimetro. Con un importante quadrante spazzolato, l’orologio evoca la meccanica pura delle gare.

