Kronaby Sekel: la nuova collezione di orologi ibridi

La collezione Sekel di Kronaby unisce con maestria l’eleganza tradizionale dello stile scandinavo a funzionalità smart all’avanguardia.

La nuova collezione Kronaby Sekel rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo degli orologi ibridi, grazie a un mix perfetto tra estetica tradizionale e tecnologia avanzata. Fondata nel 2015, la compagnia svedese Kronaby ha rapidamente guadagnato una posizione di rilievo nel panorama globale degli orologi smart ibridi, grazie alla sua capacità di combinare design classico e funzionalità moderne.

I modelli Sekel nascondono sotto il loro aspetto classico delle capacità eccezionali, grazie all’uso di tecnologia di punta che permette loro di interfacciarsi con gli smartphone attraverso l’applicazione dedicata Kronaby App. Questa interfaccia intuitiva trasforma l’orologio in un dispositivo connesso capace di interagire con sistemi iOS 9+ e Android 5.0+. La corona dell’orologio, con una semplice pressione, attiva la connessione Bluetooth, offrendo così un’esperienza user-friendly.

I dettagli della collezione Sekel rivelano la vera essenza di questi orologi: pulsanti che sembrano tradizionali cronografi si trasformano in comandi per controllare la musica, scattare foto, trovare lo smartphone, o integrarsi con il sistema IFTTT per automatizzare azioni quotidiane come l’illuminazione domestica o l’apertura del garage. Questi orologi non solo mantengono l’utente connesso ma assicurano che la connettività non distragga, grazie a sistemi di notifica personalizzabili e discreti, percepiti solo tramite vibrazioni.

La filosofia “Connected, not distracted” si riflette nelle funzionalità degli orologi, che includono tradizionali complicazioni orologiere come il cronografo e l’allarme, oltre a un doppio fuso orario che aggiorna automaticamente l’ora locale grazie al GPS dello smartphone. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente attraverso diversi fusi orari.

La collezione si articola in due versioni da uomo da 43 mm con un sub-contatore dedicato alle notifiche, e tre versioni da 38 mm ideali per un uso quotidiano. Tutti i modelli sono realizzati con una cassa in acciaio 316L resistente fino a 10 atmosfere e sono disponibili con cinturino in pelle o bracciale a tre maglie. Le lancette rivestite in Super-LumiNova e il vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso garantiscono una leggibilità ottimale in tutte le condizioni di luce.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Kronaby

Copyright Image: Sinergon LTD