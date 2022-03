Chocolate X Herschel Supply: la capsule collection dedicata agli skate trip

Herschel Supply Lancia la collaborazione con Chocolate Skateboards

Chocolate X Herschel Supply: i due brand fanno squadra per una collabo progettata pensando ai viaggi in skate a lungo raggio. Fondato nel 1994, il brand californiano Chocolate è noto per avere un team di leggende tra i più influenti del mondo dello skate, per gli storici video girati da Spike Jonze e per le grafiche del genio artistico di Evan Hecox, creatore del logo “Chocolate Chunk”.

Espressione della passione condivisa dei due brand per la cultura skate e per i viaggi, la collezione Chocolate X Herschel Supply include il borsone per trasportare la tavola e altri accessori indispensabili per uno skate trip, tutti realizzati nel rosso più famoso del mondo dello skate e nella variante night/camo black.

La capsule è composta da alcuni tra gli storici modelli di Herschel Supply reimmaginati per il viaggio in skateboard. Lo zaino Mammoth in ripstop con la tasca interna imbottita per laptop da 15″, tasche per bottiglie d’acqua in rete, copertura antipioggia e una custodia staccabile per gli attrezzi da skate; il borsone Sutton, con le cinghie in velcro, la laundry bag rimovibile, e le cinghie che lo trasformano in uno zaino; la Alexander Zip Tote dotata di un marsupio staccabile e una cinghia trolley; e infine la borsa frigo termica Pop Quiz Cooler 12 Pack per mantenere le birrette sempre al fresco. In collezione anche l’Ultralight Crossbody con dettagli riflettenti e tracolla rimovibile, il Travel Kit e la Camera Case.

La collezione è disponibile nelle colorazioni High Risk Red/Black e Night Camo/Black e il materiale scelto è un leggero nylon a trama waffle con finitura resistente all’acqua. Su ogni pezzo ritroviamo l’inconfondibile logo Chocolate Chunk abbinato a un inedito logo Herschel Supply scritto a mano creato da Evan Hecox.

La campagna è stata girata dal team di Chocolate, Carlisle Aikens, Daniel Policelli, Erik Herrera, James Capps, John Marello, Jordan Trahan, Kenny Anderson, Raven Tershy, Sam Smyth, Stevie Perez, Vincent Alvarez e dal fotografo Sam Muller nel corso di dodici giorni, in quattro stati e sei città diverse.

Chocolate X Herschel Supply: le immagini della campagna

