Ulysse Nardin Diver X Skeleton Black: una fusoliera dell’aereo al polso

Ulysse Nardin Diver X Skeleton Black: dopo il successo del Diver X Skeleton blu, sold-out in poco tempo dopo la sua presentazione nel 2021, Ulysse Nardin lancia 175 nuovi segnatempo in Carbonium nero con un’audace scelta di un vivace cinturino in caucciù giallo e uno in RSTRAP nero realizzato con reti da pesca riciclate.

Questa avanguardistica evoluzione del Diver X attuale mantiene il suo fascino sportivo, pur compiendo un deciso passo in avanti verso la trasparenza. Quale nuovo orologio rappresentativo della collezione Diver, il Diver X Skeleton è una combinazione esplosiva tra il design di un Diver e la prodezza tecnica della collezione Blast.

Ulysse Nardin Diver X Skeleton Black: caratteristiche

Il Diver X Skeketon Black è progettato per resistere alle potenziali pressioni a cui si è sottoposti a 200 metri di profondità ed è dotato di una lunetta girevole unidirezionale concava in Carbonium nero, e di un vetro zaffiro bombato. Per realizzare il modello Diver X Skeleton, la squadra di ingegneri ha completamente ridisegnato il movimento UN-372, che è visibile attraverso la cassa di 44mm. Originariamente progettato per la collezione Blast Skeleton, è stato migliorato con l’aggiunta della massa oscillante a forma dell’iconica “X” di Ulysse Nardin.

La protezione del bariletto posta a ore 12 è in Carbonium nero, come la lunetta. Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi, così come gli indici, sono rivestite di Super-LumiNova nella colorazione bianca o gialla. Gli indici delle ore, collegati al quadrante in modo discreto, sembrano fluttuare. Per ottenere la sensazione di profondità, sono stati utilizzati strati sovrapposti per enfatizzare la costruzione a più livelli della “X” centrale. Inoltre, sono stati impiegati diversi livelli di finitura per creare un gioco di luci, amplificato dalla trasparenza del movimento scheletrato.

La cassa, sabbiata sui lati con anse satinate, è stata rivestita in DLC nero. I dettagli gialli, così come gli indici delle ore, le linee interne dell’iconica “X”, firma di Ulysse Nardin, aggiungono vivaci tocchi di colore ed enfatizzano le origini sportive del modello.

Ulysse Nardin Diver X Skeleton Black: il Carbonium

Sulla lunetta, Ulysse Nardin ha utilizzato il Carbonium nero, un materiale originariamente usato per il Freak X. Carbonium è un materiale aerospaziale estremamente leggero ed è tra i materiali più resistenti e durevoli mai sviluppato dagli scienziati. E’ realizzato con la stessa fibra utilizzata per le fusoliere e le ali degli aerei moderni. Poiché il suo processo di produzione coinvolge l’uso di materiali di scarto, ha il 40% in meno di impatto ambientale rispetto ad altre emissioni di carbonio.

Questo materiale ad alte prestazioni viene creato attraverso un complesso processo dove le fibre di carbonio, che hanno un diametro di soli 7 µm, vengono sottoposte a condizioni di alte pressioni e temperature. Il processo fa sì che le fibre formino un motivo unico per ogni segnatempo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.