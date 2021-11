Zenith Chronomaster Revival Poker Chip: l’orologio in edizione limitata

Il design inconfondibile del G383 presentato in una modalità inequivocabilmente nuova e diversa.

Zenith e SJX Watches presentano Zenith Chronomaster Revival Poker Chip, elegante rivisitazione di uno degli orologi vintage più amati del marchio, ispirata a El Primero G383. Affettuosamente soprannominato “Poker Chip” dai collezionisti, il G383 è considerato uno dei modelli più interessanti degli archivi Zenith. Introdotto nel 1969, questo modello rappresenta una delle più rare e ricercate versioni delle primissime varianti El Primero.

Zenith Chronomaster Revival Poker Chip: caratteristiche

Caratterizzato da un design psichedelico ispirato ai movimenti della fine degli anni Sessanta e alla referenza A386 con il suo quadrante tricolore, il G383 si contraddistingue per la configurazione a sezioni, che contribuisce a renderlo uno dei segnatempo più stravaganti del suo decennio.

Sviluppato in collaborazione con uno dei fornitori di fiducia della Manifattura Zenith dell’epoca, il quadrante non tarda a distinguersi per la sua audace alternanza di colori che ricorda una fiche da poker, da cui il suo celebre soprannome “Poker Chip”. L’inconfondibile stile del G383 costituisce il cuore di questa collaborazione, un progetto iniziato nel maggio 2020 quando Su Jiaxian, fondatore della rivista orologiera di Singapore SJX Watches, decide di contattare il Director of Product & Heritage di Zenith, Romain Marietta, proponendo una rivisitazione della storica referenza G383.

L’obiettivo: riprodurre gli elementi distintivi del G383 in una nuova ed elegante chiave contemporanea. Sono queste le premesse alla base della creazione del Poker Chip, caratterizzato da un design incentrato sulle tonalità del grigio e da un generoso ricorso al Super-Luminova, perfetto per ricreare la magia della referenza G383 di giorno come di notte.

Il quadrante Poker Chip è color grigio scuro con segmenti stampati in nero opaco e Super-Luminova. Un’ulteriore fonte di luminescenza è conferita dagli indici delle ore, dalle scale cronometriche e dai motivi a raggiera che circondano i contatori. In omaggio alla grande tradizione di orologi da polso Zenith, l’orologio vanta la stessa cassa da 38 mm della referenza A386 El Primero, realizzata tuttavia in titanio microsabbiato, per conferire al segnatempo una raffinata finitura grené grigio-scura che richiama i colori del quadrante. Nella cassa in titanio – e visibile attraverso il fondello – è alloggiato il movimento El Primero, essenzialmente lo stesso calibro che ha scritto la storia nel 1969.

Ciascun Chronomaster Revival Poker Chip possiede in dotazione due cinturini in tessuto, il primo nero opaco, il secondo verde pallido intriso di Super-Luminova. L’orologio è disponibile in edizione limitata a 200 esemplari.

