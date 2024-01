Dacia Sandman: quanto c’è di vero nel camper da 20.000 €

Da anni circolano indiscrezioni sul Dacia Sandman, il camper più economico sul mercato a circa 20.000 €. Ma arriverà davvero?

Da qualche anno circolano rendering e informazioni sul Dacia Sandman, un camper particolarmente economico che il costruttore del gruppo Renault avrebbe intenzione di produrre.

Al momento però non ci sono notizie ufficiali sull’arrivo effettivo di un camper Dacia così economico, ma l’idea non è così inverosimile e, anzi, rientrerebbe molto bene nella nuova identità del marchio confermata ormai da qualche anno.

Dacia Sandman arriverà davvero?

Se fosse prodotto davvero, il Dacia Sandman sarebbe il più economico sul mercato. Magari non costerebbe 20.000 € ma poco di più, ma in ogni caso porterebbe Dacia in un nuovo settore, e anche stavolta con l’offerta più economica.



Inoltre, avrebbe molto senso nell’ottica della nuova identità del marchio che guarda all’avventura, all’outdoor: lo dimostrano i colori che riprendono quelli della terra e della natura, il nuovo logo ispirato al mondo degli attrezzi da lavoro, nonché la lista di accessori per le auto tutti robusti e tutti pensati per gli amanti del trekking, del campeggio e dei lunghi viaggi, in particolar modo quelli della nuova Dacia Duster.

Il Dacia Sandman, insomma, andrebbe a offrire una proposta più accessibile a prodotti molto validi come il Ford Transit Custom Nugget, o al Volkswagen California, ma a prezzi molto inferiori.

Come potrebbe essere

Anche se al momento nulla è certo, Dacia Sandman potrebbe far parte della famiglia di LCV sulla stessa piattaforma del Renault Kangoo/Nissan Townstar, che offre già un buono spazio e supporta diverse tipologie di propulsione.

A livello estetico ci si aspetta tutto quello introdotto con la nuova Duster, quindi fari sottili e a LED con motivo a freccia, colori sempre ispirati alla terra, e i nuovi interni sempre robusti e semplici, ma efficaci, e con il nuovo infotainment.

Ciò che lo renderebbe diverso potrebbero essere alcune soluzioni pratiche che, da una parte, permetterebbero di mantenerne il prezzo basso, dall’altra non rinuncerebbero a un’ottima adattabilità. Ad esempio, una serie di pacchetti dedicati che includano tende, casse che possano diventare letti e quant’altro come accade su Jogger, o anche sacchi a pelo, borracce e via dicendo.

Così, del resto, lo immaginano anche i numerosi render che da anni popolano il web, ogni volta aggiornati in base allo stile delle altre auto.

L’alternativa attuale

In realtà, una Dacia camperizzata al momento esiste già. Parliamo della Jogger con lo Sleep Pack Camper, una soluzione molto interessante.

L’auto, una monovolume fino a 7 posti, costa in effetti fino a 20.000 € con motorizzazione full hybrid, e nel pack citato dispone di una cassa in legno estendibile che da una parte può contenere in sicurezza tantissime borse e oggetti, e dall’altra, una volta esteso abbattendo tutti i sedili posteriori, fa da base su cui appoggiare il materasso, anch’esso incluso, per dormire.

Il pack include anche una tenda e altri accessori molto utili, che di fatto rendono la Jogger camperizzata come lo sarebbe il Sandman, quindi certamente economica ma dipendente dai campeggi, soprattutto per lavarsi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD