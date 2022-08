Mercedes-Benz Classe T Marco Polo: negli ultimi anni, Mercedes Benz Vans ha consolidato la propria posizione nel mercato degli autocaravan grazie alla famiglia di camper compatti Marco Polo, realizzati in-house.

Mercedes-Benz aggiunge ora un nuovo modello base alla sua famiglia Marco Polo. Oltre all’apprezzato camper Marco Polo basato sulla Classe V, in futuro la gamma comprenderà anche un modulo da campeggio flessibile, facilmente installabile e rimovibile, disponibile per i nuovi furgoni di piccole dimensioni con la stella a tre punte, tra cui la nuova Classe T.

Il cosiddetto modulo Marco Polo, con un letto di serie e una cucina opzionale per la parte posteriore, sarà disponibile a partire dalla fine dell’anno.

Mercedes-Benz Classe T Marco Polo: caratteristiche

L’unità letto standard offre spazio per due persone. Un sistema di molle e un materasso di dieci centimetri di spessore assicurano una posizione di riposo ergonomica. La struttura del letto può essere comodamente estratta in avanti e il materasso può essere ripiegato. Durante la guida, la struttura con il materasso ripiegato rimane nel bagagliaio. I sedili posteriori possono quindi essere utilizzati senza limitazioni.

L’equipaggiamento di serie, che promette un elevato comfort di riposo, comprende anche elementi oscuranti per tutti i vetri delle finestre e una griglia di ventilazione con zanzariera integrata, fissata tra il vetro e il telaio. Di serie anche due tasche per gli oggetti più piccoli su ciascun lato, fissate tra il montante C e il montante D.

L’unità di cucina opzionale si basa su un sistema di cassetti con apertura a pressione e chiusura ammortizzata. Include un lavello con un serbatoio dell’acqua da 12 litri facilmente accessibile, un frigorifero da 15 litri e un fornello a gas che può essere facilmente rimosso in caso di necessità. Altri cassetti offrono spazio per posate, stoviglie e generi alimentari. A bordo ci sono anche due sedie da campeggio e un tavolo. Il tavolo è dotato di due diversi piedini che ne consentono l’installazione all’aperto e il montaggio dietro la console centrale della nuova Classe T, una novità.

Il letto e la cucina sono fissati agli occhielli di fissaggio nel bagagliaio. Due persone possono quindi rimuovere o inserire l’intero modulo Marco Polo nella nuova Classe T in pochi semplici passaggi. Il passaggio da veicolo di tutti i giorni a microcaravan e viceversa richiede quindi solo pochi minuti.

L’intero modulo Marco Polo si presenta con un design elegante e pulito e nel colore antracite. In questo modo si integra perfettamente negli interni di alta qualità del piccolo furgone Mercedes-Benz. Inoltre, la stella e le scritte Mercedes mostrano la chiara appartenenza al marchio.

