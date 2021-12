Zenith Defy edizioni limitate 2021: Defy Zero-G e Defy 21 Double Tourbillon

Zenith celebra il savoir-faire orologiero contemporaneo con due creazioni stellari.

Zenith Defy edizioni limitate 2021: la Manifattura reinterpreta due dei suoi calibri di alta orologeria più all’avanguardia, da ammirare attraverso la trasparenza delle casse in vetro zaffiro. Due nuove creazioni pensate per sublimare la suggestiva estetica futuristica di Zenith grazie all’utilizzo di tecniche di decorazione inedite risultanti in capolavori stellari.

Dapprima, i componenti del movimento sono trattati in PVD blu. Successivamente, si procede alla minuziosa incisione sui ponti di iscrizioni e di elementi decorativi come le stelle in miniatura. Dopodiché, i bordi smussati dei ponti vengono rifiniti con un rivestimento in PVD rodiato colorato.

Questa tecnica, sviluppata ad hoc, crea un contrasto sorprendente conferendo maggiore profondità visiva a un movimento di manifattura già dotato di una stratificazione complessa e di una forma futuristica. Alloggiati in casse interamente realizzate in vetro zaffiro, i movimenti brillano di luminosità propria catturando la luce da ogni angolazione.

Zenith Defy edizioni limitate 2021: Defy Zero-G

La possibilità di eliminare gli effetti della gravità nella precisione cronometrica ha costituito a lungo un mistero inestricabile per gli orologiai. Zenith tuttavia è riuscito nell’intento grazie al suo ingegnoso modulo giroscopico Gravity Control, dotato di uno speciale sistema di sospensione che permette all’organo regolatore di mantenersi sempre in posizione orizzontale, indipendentemente dal modo in cui viene ruotato l’orologio. Oggi, la Manifattura si spinge ancora oltre ridisegnando l’intero movimento, alloggiato in un’inedita cassa in vetro zaffiro trasparente progettata per offrire una migliore visibilità e ammirare questa creazione unica da ogni angolazione.

Alla stregua di un corpo sospeso nello spazio e svincolato dalla gravità, il quadrante decentrato del Defy Zero-G Sapphire coniuga savoir-faire tradizionali con una lavorazione contemporanea artigianale risultante in mosaico in meteorite, vetro in avventurina e smalto Grand Feu su base dorata.

La lancetta dei piccoli secondi si staglia su uno sfondo raffigurante Marte, il pianeta rosso, parzialmente eclissato dal quadrante delle ore e dei minuti. Una particolarità, visibile solo ruotando l’orologio, è il retro del modulo giroscopico, caratterizzato da una superficie craterica che ricorda quella lunare. La platina principale e i ponti del movimento sono rifiniti nei toni del blu e presentano smussature grigie rodiate a contrasto punteggiate di stelle bianche pluridimensionali. Le finiture di ispirazione astronomica impreziosiscono anche la struttura cilindrica del movimento, visibile attraverso i lati della cassa.

Zenith Defy edizioni limitate 2021: Defy 21 Double Tourbillon

Per il nuovo volto del cronografo tourbillon più veloce al mondo, dotato di due tourbillon indipendenti che effettuano rotazioni complete in 60 secondi per il tourbillon cronometrico e in 5 secondi per il tourbillon cronografico, la Manifattura Zenith ha sublimato la tradizionale estetica della volta stellata nel Defy 21 Tourbillon Sapphire facendole raggiungere nuove vette interstellari in un omaggio al cosmo e alle esplorazioni spaziali.

Visibile attraverso la cassa cristallina, lo straordinario movimento cronografico del Defy 21 Double Tourbillon vanta un design stellare futuristico. La platina principale del movimento è rifinita in un sorprendente PVD blu, un unicum per Zenith, mentre alcuni ponti sul lato del quadrante sono incisi con stelle poste a rievocare una galassia lontana di micro-meccanica in movimento perpetuo. Espressione di massima precisione, il cronografo con precisione di lettura al 1/100 di secondo ruota a una velocità straordinaria, giustapposto sullo sfondo di una maestosa volta stellata.

Il Defy 21 Tourbillon Sapphire e il Defy Zero-G Sapphire sono disponibili in edizione limitata a 10 esemplari ciascuno.

