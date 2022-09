Zenith Defy Extreme E Copper X Prix: si ispira alla corsa automobilistica elettrica Extreme E 2022 che si svolge ad Antofagasta, Cile. I team si dirigono lontano dai sentieri battuti, in Sud America, una novità assoluta per il campionato di rally elettrico. Zenith Defy Extreme E Copper X Prix è il terzo orologio in edizione speciale di Zenith che commemora una gara di Extreme E.

Zenith Defy Extreme E Copper X Prix: caratteristiche

Il Defy Extreme E Copper X Prix, in edizione limitata a 20 esemplari, combina la fibra di carbonio e il titanio con i toni della terra che ricordano le miniere di rame della regione, incorporando al contempo elementi riciclati e upcycled del campionato. Ispirato al mondo degli sport motoristici estremi e concepito all’insegna della robustezza, il Defy Extreme E Copper X Prix è stato progettato per affrontare gli emozionanti percorsi off-road del rally elettrico in alcuni degli ambienti più remoti del mondo.

Basato sul Defy Extreme Carbon, il cronografo automatico incorpora elementi del campionato come il colore ufficiale delle due gare, il caldo marrone ramato. L’edizione Defy Extreme E “Copper X Prix” è realizzata in fibra di carbonio leggera ma altamente resistente, compresi la corona e i pulsanti del cronografo. La geometria audacemente spigolosa della cassa, le protezioni dei pulsanti, i dodici pulsanti del cronografo e la lunetta a dodici lati sono in titanio microbigliato.

Il quadrante aperto a più strati è composto da elementi in vetro zaffiro colorato, impreziositi da accenti marrone ramato che evocano il terreno secco e roccioso e le miniere di rame del deserto cileno. Parzialmente visibile attraverso il quadrante e il fondello in zaffiro è il più veloce calibro cronografico automatico ad alta frequenza in produzione, che offre misurazioni del tempo a 1/100, con due scappamenti che battono indipendentemente a 5 Hz per il cronometraggio e 50Hz per la funzione cronografica. Il movimento è visibile anche attraverso il fondello in zaffiro, con il logo Copper X Prix.

La sostenibilità e la consapevolezza ambientale sono in primo piano nella partnership tra Zenith ed Extreme E, il Defy Extreme E “Copper X Prix” viene fornito con un cinturino in gomma infuso con materiali di pneumatici Continental CrossContact riciclati utilizzati nelle gare della prima stagione. Abbinato agli accenti marrone rame del quadrante, il cinturino in velcro presenta un elemento centrale in caucciù nero circondato da un inserto in caucciù marrone con effetto cordura.

Il Defy Extreme E “Copper X Prix” viene fornito con due cinturini supplementari in caucciù nero e in velcro nero, che possono essere facilmente sostituiti con un meccanismo di cambio rapido dei cinturini.

