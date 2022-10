Zenith Defy Extreme Felipe Pantone: il nuovo orologio in limited edition

Zenith Defy Extreme Felipe Pantone è il nuovo modello in edizione limitata di 100 esemplari che la Manifattura orologiera avanguardista e il rinomato artista ottico di origini argentine e spagnole presentano, spingendosi ancora oltre e ampliando la definizione di espressione artistica nell’orologeria con questo nuovo segnatempo.

Zenith Defy Extreme Felipe Pantone: caratteristiche



Cercando sempre nuovi modi per esprimere la sua visione unica che fonde il digitale e il fisico in diversi formati, Felipe Pantone ha nuovamente sfidato Zenith a tradurre la sua opera d’arte in un orologio meccanico con lo stesso livello di dettaglio e gioco ottico di luci.

L’ispirazione è attinta questa volta dalla serie Planned Iridescence di Pantone, in cui l’uso audace del colore è combinato con forme concepite matematicamente ed elementi metallici e le tonalità sono scelte in modo da generare illusioni ottiche che trascendono i confini del mondo analogico e virtuale.

Realizzata interamente in acciaio inossidabile lucidato a specchio, la cassa del Defy Extreme presenta linee sfaccettate che denotano un nuovo approccio scultoreo. Trasparenza e colore sono presenti anche dove meno erano attesi: la lunetta dodecagonale e i proteggi pulsanti del cronografo, infatti, sono realizzati in YAS (alluminosilicato di ittrio) blu traslucido, un materiale di vetro cristallino paragonabile al vetro zaffiro sintetico. I quattro angoli della cassa presentano l’incisione “FP#1”, una firma in codice che sta per “Felipe Pantone El Primero”.

Il Zenith Defy Extreme Felipe Pantone è dotato di un cinturino in silicone blu traslucido che richiama gli elementi blu traslucidi della cassa. Il modello è corredato inoltre da un bracciale in acciaio lucido e da uncinturino nero in Velcro che possono essere facilmente intercambiati grazie ad un pulsante sul fondello.

Il quadrante è costituito da elementi in vetro zaffiro traslucidi e metallici – basta girarlo appena verso la luce per scoprire un’esplosione di colori e motivi geometrici. Dinamico e altamente simbolico, il quadrante del Defy Extreme Felipe Pantone è assolutamente unico nel panorama orologiero. Le sfumature di colore e i giochi di luce, motivi e trasparenze sono vere e proprie firme estetiche dell’artista: pertanto, Zenith e Pantone hanno voluto dar vita a un quadrante che conservasse la ricchezza cromatica tipica del lavoro dell’artista incorporando al contempo elementi che giocassero con la luce in modi sorprendenti.

La base del quadrante, un disco in vetro zaffiro trasparente, è stata sottoposta a un innovativo processo fisico-chimico che ha consentito di creare motivi microincisi nascosti di una profondità di appena 100 nanometri. Questo processo conferisce al vetro zaffiro un effetto iridescente – i diversi colori riflessi cambiano a seconda dell’inclinazione della luce, che lascia apparire i motivi.

Si tratta della prima volta che l’estetica di Felipe Pantone è applicata al vetro zaffiro, e il risultato dimostra l’impegno di Zenith volto a individuare le tecniche più all’avanguardia per miniaturizzare e tradurre la palette dell’artista in una creazione orologiera. L’accattivante rivestimento PVD tridimensionale, ampiamente presente sul movimento del Defy 21 Felipe Pantone, caratterizza le lancette delle ore e dei minuti e il movimento, riflettendo una perfetta gradazione di toni arcobaleno metallizzati.

Benché l’innovativo processo sia stato standardizzato, ogni serie di lancette assume colorazioni leggermente differenti, rendendo ogni esemplare un’opera d’arte essenzialmente unica. Il contatore cronografico dei minuti presenta una scala graduata di colori, con ogni minuto segmentato da una tonalità diversa, mentre il contatore dei secondi è realizzato con sottilissime linee concentriche bianche e nere che riproducono l’effetto moiré.

I cromatismi in movimento contraddistinguono anche il calibro cronografico automatico ad alta frequenza El Primero 21 con precisione al 1/100 di secondo, reinterpretato con l’estetica inconfondibile di Felipe Pantone. La massa oscillante aperta a forma di stella è rifinita con lo stesso trattamento PVD tridimensionale nei colori dell’arcobaleno che caratterizza le lancette.

Ma il tocco dell’artista va oltre l’orologio. Il Defy Extreme Felipe Pantone è proposto in un cofanetto che richiama un catalogo d’arte, il cui design è stato realizzato da Pantone sulla base della sua serie Planned Iridescence. È decorato con lo stesso effetto iridescente del quadrante dell’orologio, sebbene ottenuto con un metodo completamente diverso. Il tocco finale è la copertina rigida in plexiglass trasparente, che rende il cofanetto un’incredibile opera d’arte a sé stante.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.