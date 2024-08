Il nuovo Perrelet Turbine Splash in edizione limitata

Perrelet debutta al Windup Watch Fair di Chicago con una nuova creazione artistica: il Turbine Splash. Questo orologio, prodotto in un’esclusiva edizione limitata di 99 pezzi, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’infinita creatività dei designer di Perrelet, capaci di rinnovare continuamente la collezione più emblematica della Maison.

Il Turbine Splash prende il nome dagli schizzi di colore che caratterizzano il quadrante inferiore. Macchie irregolari di verde fluo, giallo, viola, fucsia, azzurro e arancione risaltano su uno sfondo nero, ricordando il modello Turbine Rainbow del 2022. Entrambi si ispirano alla tecnica del “dripping” di Jackson Pollock degli anni ’40 e ’50. Mentre il Turbine Rainbow presenta gocce di vernice tondeggianti, il Turbine Splash evoca le spettacolari performance di “action painting” di Pollock, con schizzi di colore lanciati con gesti impetuosi e coreografici. Questa libera e giocosa creatività si riflette nell’uso sfrenato del colore del Turbine Splash, che esprime una creatività audace e originale.

Il Turbine Splash presenta un quadrante dominato dalla Turbine, il cui movimento svela e nasconde parzialmente gli schizzi di colore ispirati a Pollock. Come sempre, questo dispositivo iconico è composto da 12 lame che ruotano intorno a un asse centrale, attivandosi con ogni movimento del polso. Le lame, realizzate in alluminio anodizzato nero, sono bilanciate da cinque micro-pesi in tungsteno sul lato inferiore, che ne garantiscono un equilibrio perfetto. La struttura complessa della Turbine richiede abilità artigianale per consentire una rotazione fluida.

Per esaltare gli effetti cromatici del quadrante inferiore, il Turbine Splash adotta un look nero. Il design richiama quello del Turbine Evo, lanciato nel 2019 per celebrare il decimo anniversario della tecnologia Turbine. La cassa rotonda, con un diametro di 44 mm e resistente all’acqua fino a 10 ATM, è realizzata in materiali ultra-leggeri come il policarbonato e la fibra di carbonio forgiata, rendendola resistente agli urti, ai graffi e alle sostanze chimiche. Il movimento è protetto dalle variazioni di temperatura grazie alle proprietà di isolamento termico della fibra di carbonio. Le lancette a forma di pugnale, rivestite di materiale luminescente bianco, garantiscono un’eccellente leggibilità, mentre la lancetta dei secondi centrale rossa si distingue sullo sfondo della Turbine. Gli indici in trizio (T25), incapsulati in tubi di borosilicato, emettono una luce intensa e duratura grazie all’interazione con gli elettroni di trizio.

Il Turbine Splash è alimentato dal calibro P-331-MH, un movimento automatico di manifattura, certificato dal COSC e da Chronofiable. Con una riserva di carica di 42 ore e una frequenza di 28.800 vibrazioni all’ora, il movimento è decorato con precisione ed è visibile attraverso l’oblò in vetro zaffiro incastonato nel fondello in acciaio PVD nero.

L’orologio è dotato di un cinturino in pelle nera con motivo alligatore e una chiusura pieghevole, e viene fornito in una scatola dedicata, che include un cinturino in gomma nero aggiuntivo e uno strumento di fissaggio. Con una produzione limitata a soli 99 pezzi, questo modello è destinato a diventare un oggetto del desiderio per i collezionisti più esigenti.