Pininfarina x Vidde: le due aziende si uniscono per creare una motoslitta innovativa, progettata per ridurre al minimo le emissioni di carbonio e l’impatto sull’ambiente. Ci sono, infatti, più di due milioni di motoslitte operative nel mondo. Ogni giro su questo tipo di veicolo rilascia all’incirca 20kg di CO2, più del doppio di un’autovettura. Questa è la sfida che l’azienda svedese Vidde ha deciso di affrontare: portare sul mercato un’alternativa attraente e sostenibile alle motoslitte tradizionali.

Vidde ha scelto Pininfarina non solo per la sua esperienza di 93 anni nel creare uno stile senza tempo, ma anche per l’obiettivo comune ad entrambe le aziende di lavorare verso un futuro sostenibile. L’intenzione della collaborazione è di realizzare un prodotto accattivante, mirato e duraturo che, oltre ad essere elettrico, verrà utilizzato sempre più a lungo, riducendo così il suo impatto ambientale. L’ambizione congiunta di Vidde e Pininfarina è quella di creare la prima motoslitta elettrica sostenibile al mondo.

Vidde vuole sviluppare non solo un veicolo elettrico ma un prodotto e un modello che faccia la differenza in una prospettiva più ampia. Si tratta di realizzare un veicolo con un impatto positivo per tutta la durata del suo ciclo di vita” ha detto il ceo di Vidde, Christian Lystrup. “Questo è al centro della filosofia di Vidde “Designed to Last”, dove l’attenzione è rivolta a tutti gli elementi dell’oggetto e alla sua sostenibilità tecnica, funzionale, estetica e sociale.

Lavorando con Vidde, Pininfarina entra a far parte di una collaborazione che coinvolge già un altro partner strategico, RISE, the Research Institutes of Sweden, un’istituzione pubblica di ricerca e sviluppo che sostiene la Svezia nei sui sforzi per diventare uno dei primi paesi al mondo libero da combustibili fossili. In questo progetto, RISE porta non solo la sua competenza nell’elettro mobilità ma anche il suo modello di business circolare, dando un contributo duraturo alla trasformazione del settore delle motoslitte.

