Pitti Uomo Gennaio 2023 Blauer USA: mood contemporaneo ed elementi storici del brand si fondono in un’armonia perfetta nella collezione autunno inverno 2023 2024. Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa collezione: un incontro tra must-have uncompromising performance di pezzi classici e non, presentati in diverse varianti tessuto, da quelli più classici a quelli più tecnici e di tendenza.

Oltre al nero, il grigio e l’off-white nelle loro sfumature, tinte accese e colori sgargianti donano al look Blauer USA una nota divertente. Protagonisti immancabili della collezione invernale i capispalla, nella loro varietà di tagli, trapunte e volumi. Per l’uomo, Blauer USA ha pensato a rivisitazioni degli immancabili bomber, degli iconici parka, dei giubbotti d’impronta military-work e delle field jacket multitasche che vengono lavorate in diversi tessuti abbinati tra di loro, tra cui una gamma di tessuti lanieri.

Uncompromising soft è il nuovo concetto di capospalla in piuma, super leggero in nylon opaco, è una delle attese novità del brand per questa stagione. A valorizzare la collezione, la linea di piumini e gilet fashion con imbottiture ecologiche Sorona e Repreve. In linea con gli attuali orientamenti di eco-sostenibilità ed impegno ambientale, Blauer USA concentra infatti la sua attenzione nella ricerca e l’utilizzo di materiali eco-compatibili e riciclati.

Non mancano i classici reversibili e gli innovativi capi tecnici con cuciture termosaldate Thermofix, rivisitati con interno in soffice ecofur. Torna l’iconica stampa camouflage Blauer USA, tocco riconoscibile del brand. Ampio spazio alla maglieria e agli indispensabili berretti.

Non solo modelli carry over, ma anche diverse proposte di maglioni dolcevita. Per questa stagione le maglie sono realizzate in filati moulinè, bouclè, lane riciclate e tinto capo proposte in differenti punti e finezze. Per evitare ogni monotonia, giochi di elementi jacquard, dettagli asimmetrici e contrasti cromatici rubano la scena nella collezione invernale di Blauer USA.

Felpe e Jersey, completano il panorama Blauer USA con applicazioni e stampe del logo che viene presentato in diverse lavorazioni. La felpa evergreen, pratica e versatile, si sviluppa nei modelli “basic”, “hoodie”, “college”, militare e tinto capo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.