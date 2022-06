Pitti Uomo Giugno 2022 HandPicked: nella collezione HandPicked per la prossima primavera estate 2023 si fondono insieme estetica, stile e sartorialità, che portano come risultato finale ad un’eccellenza del Made in Italy. Grazie all’heritage di Giada Spa risultano del tutto naturali la cura e l’attenzione per i dettagli, che si declinano sia all’interno che all’esterno dei capi divenendo oggetti di culto per gli amanti del bello.

La collezione, presentata a Pitti, è pensata per un uomo che non vuole rinunciare al comfort ma vuole comunque mantenere un aspetto formale, sicuramente orientato verso un lusso urbano. Il dna del brand è indissolubilmente legato a quella tela di cotone che, immersa nell’indaco, diventa denim, e assume delle nuance di blu che vanno dal rinse al più estivo bleached. I diversi toni si abbinano perfettamente agli innumerevoli dettagli del capo, dal filo alle salpe, dai bottoni ai rivetti.

Il tutto si amalgama armoniosamente, talvolta con delle nuance vivaci e solari. Oltre al denim troviamo tessuti in cotone, cotone e lino, lino e tencel dalla mano molto morbida, proposti sia per i 5 tasche sia per i chino. Le stampe delle fodere sono esclusive e personalizzate, a righe multicolor, camouflage, oppure in pendant con il capo.

Pitti Uomo Giugno 2022 HandPicked: i mood della collezione

Main , in ecopelle con logo impresso a caldo

, in ecopelle con logo impresso a caldo Coloniale , in cavallino e in canvas

, in cavallino e in canvas Pop , in ecopelle ispirata alle opere del pittore neoespressionista Julian Schnabel

, in ecopelle ispirata alle opere del pittore neoespressionista Julian Schnabel Handmade , in cavallino con logo ricamato

, in cavallino con logo ricamato Luxury , con stampa “razza” e in pelle saffiano accoppiata con ecopelle

, con stampa “razza” e in pelle saffiano accoppiata con ecopelle Studios, con salpa nera in ecopelle con logo ricamato

In alcuni modelli il capo viene impreziosito da un tocco di classicità grazie all’aggiunta della pince. Un focus particolare poi merita il nuovo modello Riva, in cui le linee della tasca e l’ergonomia del carrè creano un connubio unico nel suo genere, dal design prezioso e riconoscibile.

La capsule collection Moser Project è una linea realizzata a quattro mani da Ignazio Moser e l’ufficio stile di HandPicked. Ignazio, attingendo dall’archivio storico di Giada Spa, è riuscito a concentrare la sua espressione attraverso 7 capi con toni dal minimal allo used look fino ad arrivare ad un super vintage in cui si rievoca la bandana del Pirata.

HandPicked è il brand di luxury denim di Giada Spa che si contraddistingue per sostenibilità e sartorialità Made In Italy. Propone capi contemporanei, sofisticati e casual al tempo stesso, progettati per andare oltre le mode stagionali e per durare nel tempo. Maestria artigianale e innovazione trasformano il denim di HandPicked in capi di eccellenza.

