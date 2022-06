Pitti Uomo Giugno 2022 LatoA: la collezione di t-shirts in limited edition

Pitti Uomo Giugno 2022 LatoA: il progetto che nasce dalla voglia e dalla necessità di esprimersi da parte di un collettivo stilistico autonomo ed anonimo, continua a dare voce e forma alla propria creatività presentando così il suo terzo drop per la prossima primavera estate 2023.

L’ispirazione della nuova collezione, svelata a Pitti Uomo, che richiama sapientemente un mood degli anni ’80 e ’90 presentando un’ampia selezione di t-shirts in cotone con stampe con riferimenti iconici senza tempo: giochi di plastica e bambole siliconiche con sovrapposizioni di loghi e tratti colorati dalle nuance fluo, si alternano a collage variopinti di foto di città simboliche come New York o Berlino, metropoli con culture underground e culle di grandi artisti e musicisti.

Non manca l’omaggio ai maestri della pellicola Kodak e così foto emblematiche e rappresentative degli anni ’80 e ’90, unite anche qui in un gioco di collage, diventano indimenticabili stampe. Il collettivo stilistico utilizza infine foto in bianco e nero che ritraggono icone della moda, stilisti celebri, rimaneggiate con colorati tratti e filtri.

Una collezione prodotta in edizione limitata, in cui tutte le fasi di progettazione, lavorazione, assemblaggio e packaging sono realizzate in Italia.

Pitti Uomo Giugno 2022 LatoA: la collezione in limited edition

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.