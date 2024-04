Porsche Pepita Edition by Vitra: la nuova collezione in edizione limitata

E’ stata svelata in occasione della Milano Design Week 2024, la nuova collezione Porsche Pepita Edition by Vitra.

Vitra presenta una collaborazione esclusiva con Porsche: la collezione limitata “Porsche Pepita Edition”. Questa edizione speciale comprende tre modelli iconici di sedie, rivestite con il tessuto Pepita originale che ha segnato la storia delle auto sportive di Porsche. Le sedie sono state ufficialmente svelate durante l’evento “The Art of Dreams” presso Palazzo Clerici a Milano.

Le radici di questa collaborazione affondano nella condivisione di valori e visioni tra Vitra e Porsche, due aziende che hanno legato il loro successo a un’impeccabile attenzione per la tecnologia e il design di alta gamma. La storia inizia nel 1948 con due novità: da un lato, Charles e Ray Eames presentano la loro sedia con seduta e schienale in un unico pezzo al Museo d’Arte Moderna; dall’altro, Ferry Porsche realizza il sogno di una vettura sportiva con la creazione della Porsche 356 “No.1” Roadster.

La Porsche Pepita Edition by Vitra è un tributo a queste creazioni. Le sedie selezionate per questa collezione sono la “Eames Plastic Side Chair Pepita Edition”, la “ID Trim L” e la “Petit Repos Pepita Edition”; queste ultime due sono state disegnate dall’architetto e designer milanese Antonio Citterio. La particolarità di questi pezzi è che sono rivestiti con il tessuto Pepita originale di Porsche. L’iconico motivo a pied-de-poule è formato da piccoli quadrati collegati da righe diagonali. Il tessuto Pepita ha fatto il suo debutto come rivestimento opzionale ufficiale per la Porsche 911 nel 1965. In precedenza, era stato offerto come dotazione speciale nelle ultime unità della Porsche 356, ma solo su richiesta e in maniera del tutto occasionale. Più di recente, il rivestimento Pepita è stato proposto per la 911 Sport Classic del 2022, il secondo degli esemplari Heritage Design da collezione.

La “Eames Plastic Side Chair Pepita Edition” unisce funzionalità e design a una lavorazione accurata e materiali di alta qualità. Il guscio della seduta segue la sagoma del corpo offrendo un gradevole sostegno. Il rivestimento interamente realizzato con tessuto originale Porsche Pepita copre sedile e schienale e contrasta elegantemente con il guscio di colore bianco. La base è in legno d’acero nero e la struttura tubolare, in tinta Basic Dark, completa il look di questo pezzo da collezione. I cuscinetti in feltro sui piedini evitano eventuali graffi su pavimenti duri. Prodotta in una serie limitata di 1.963 esemplari, la sedia viene venduta al prezzo di 911 euro.

Anche la particolare poltrona da ufficio “ID Trim L Pepita Edition” è rivestita con l’originale tessuto Porsche Pepita. Il supporto lombare è regolabile e si adatta alle esigenze individuali. Completa il look il rivestimento in pelle del poggiatesta in cui è impresso lo storico stemma Porsche. Il meccanismo flow motion consente di regolare l’inclinazione e la profondità del sedile e favorisce una postura rilassata, anche quando si rimane seduti a lungo. Questa serie è limitata a 911 esemplari, ciascuno dei quali ha un prezzo di 1.911 euro.

La poltrona compatta “Petit Repos Pepita Edition” (99 esemplari, 3.911 euro) assicura un comfort eccezionale grazie all’imbottitura rivestita nell’originale tessuto Pepita. Le doppie impunture aggiungono un tocco di stile, mentre la parte inferiore è in tinta Basic Dark.

Porsche The Art of Dreams

Palazzo Clerici

16 al 21 aprile

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Porsche

Copyright Image: Sinergon LTD