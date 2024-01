Puma Mostro 2024: il ritorno dell’iconica sneaker

Puma Mostro 2024: il brand celebra il grandioso ritorno della sneaker che ha segnato la sua storia. Originariamente lanciata nel 1999, la Mostro si è distinta per il suo look sperimentale e innovativo, definendo un nuovo estetica nel mondo delle calzature. Questa creazione ibrida, che si ispira agli sprinting spike degli anni ’60 e alle rilassate scarpe da surf degli anni ’80, rappresenta un perfetto mix di stili diversi.

La silhouette iconica e non convenzionale della Mostro, tratta dagli archivi storici di Puma, presenta caratteristiche distintive come la sua suola a punta e la chiusura a strappo versatile.

La sneaker Mostro del 2024 promette massima flessibilità e comfort, grazie alla sua struttura unica e al design singolare. La nuova versione è realizzata con una tomaia in mesh, impreziosita dalla Formstrip di Puma in argento metallizzato, oltre a una chiusura a strappo elastica e un rivestimento interno in lycra.

La campagna pubblicitaria, realizzata dal fotografo Chris Maggio a New York City, ritrae la Mostro nella vita quotidiana di diversi personaggi unici. Risvegliatasi dopo 25 anni di sonno criogenico, la Puma Mostro è pronta per il suo atteso ritorno. Accanto alla Mostro, si uniscono personaggi ispirati a due icone newyorkesi – il tastemaker della Generazione Z e il Turista. Come la Mostro stessa, questi personaggi inaspettati e audaci sono stati pensati per distinguersi da tutti.

Innovativa nel 1999 e considerata un’opera d’arte oggi, la Mostro rappresenta un equilibrio tra sport e stile, e ora è di nuovo disponibile nella colorazione Light Grey e Yellow, la Puma Mostro sarà disponibile presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, a partire dal 13 gennaio 2024.

